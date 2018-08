BIANCA BALTI/ Su Instagram l'appello ambientalista: "Non abbattete gli alberi a Lodi"

Bianca Balti si schiera a sfavore del progetto di riqualificazione del Comune di Lodi. Lo fa con un post su Instagram, in cui accenna all'infanzia nel parco dell'Isola Carolina.

24 agosto 2018 Rossella Pastore

Bianca Balti contro il comune di Lodi

Bianca Balti non dimentica le sue radici. E nemmeno quelle degli alberi, che a Lodi hanno fatto da cornice alla sua infanzia. La top model, attualmente residente negli Usa, ha postato su Instagram una foto dell'Isola Carolina. Lo scatto somiglia a un quadro impressionista: una piccola Bianca è circondata dal verde del parco, tra arbusti e piante ad alto fusto. Le stesse che il Comune vorrebbe abbattere, con buona pace dei comitati civici per la difesa dell'ambiente. "103 piante di oltre 30 metri nel parco dell'Isola Carolina di Lodi, verrebbero tagliate per fare spazio a un progetto di riqualificazione dell'area. Quando mi è giunta la notizia ho pensato a tutte le memorie della mia infanzia/adolescenza nel parco e specialmente a questa foto di me con uno di quegli alberi bellissimi che verrebbero tagliati".

TESTIMONIAL DELLA CAUSA

E ancora: "Mi sono chiesta come si possa, nel 2018, parlare di riqualificazione di qualsiasi area senza includere piante, ancor di più se le piante sono già presenti. In un'area come Lodi dove ahimè c'è un alto tasso di tumori e l'aria è fortemente inquinata, bisognerebbe piantare e non tagliare… non si tratta di politica ma di buon senso!". L'intervento è stato accolto con grande soddisfazione da parte dei comitati, a cui la testimonial ha fatto guadagnare numerosi consensi. La petizione, lanciata su un gruppo Facebook, è ora a quota 3.500 firme.

Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti) in data: Lug 28, 2018 at 7:23 PDT

© Riproduzione Riservata.