BOMBER/ Su Canale Nove il film con Bud Spencer (oggi, 24 agosto 2018)

Bomber, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Bud Spencer, Jerry Calà e Stefano Mingardo, alla regia Michele Lupo. Il dettaglio della trama.

24 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Nove

NEL CAST JERRY CALA'

Bomber è una commedia di argomento sportivo diretta nel 1982 da Michele Lupo (Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, Lo chiamavano Bulldozer, Occhio alla penna) ed interpretato da Bud Spencer (Lo chiamavano Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo, Due superpiedi quasi piatti), Jerry Calà (Sapore di mare, Vacanze di Natale, Torno a vivere da solo) e Stefano Mingardo (Blastfighter, I predatori di Atlantide, Angry Joe Bass). Lupo ha alle spalle una lunghissima collaborazione con Bud Spencer e ha diretto quasi tutti i film solisti dell'attore. Non ha invece mai lavorato con Terence Hill. Bomber andrà in onda su Canale Nove nella prima serata di questo venerdì 24 agosto, alle ore 21.20. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BOMBER, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Bud Graziano (Bud Spencer) è un vecchio pugile in pensione, che ora lavora come capitano su una barca da pesca male in arnese. Quando la sua barca viene avviata alla demolizione, Bud rimane disoccupato e senza casa, visto che usava la barca anche come residenza. Mentre passeggia sconsolato per le vie del porto l'ex pugile conosce Jerry (Jerry Calà), proprietario di una palestra di pugilato. Per difenderlo da un'aggressione Bud rivela a Jerry di essere un pugile, così questi gli chiede di dargli una mano in una sfida contro una palestra rivale, gestita dall'americano Rosco Dunn (Kallie Knoetze). Bud accetta e, proprio in un locale del porto, conosce Giorgione (Mike Miller) durante una rissa, si tratta di un vero talento naturale per la boxe, anche se manca di allenamento e tecnica. Proprio Giorgione viene messo in campo nella sfida contro la palestra di Dunn, e nonostante la disonestà e gli inganni di quest'ultimo, Giorgione riesce a sconfiggere il campione degli americani. La rivalità fra le due palestre però è tutt'altro che placata, gli uomini di Dunn arrivano infatti, per vendetta, ad incendiare la palestra di Jerry. Per Bud è giunto il momento di scendere in campo di persona e affrontare Dunn, l'uomo per cui anni prima ha dovuto abbandonare il pugilato.

