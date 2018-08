CHICAGO MED 2/ Anticipazioni del 24 agosto 2018: un ritorno di fiamma fra Will e Natalie?

Chicago Med 2, anticipazioni del 24 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. Natalie e Will si avvicinano di nuovo; Rhodes teme che Robin abbia qualcosa che non va.

Chicago Med 2, in prima Tv su Italia 1

CHICAGO MED 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 24 agosto 2018, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di Chicago Med 2, in prima Tv. Saranno il 19°, il 20° ed il 21°, dal titolo "Hackers", "Generation gap" e "Dramma di una madre". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il ritorno di Nancy (Morgan Lily) in ospedale spinge Sarah (Rachel DiPillo) a chiedersi se sia davvero una malata psichiatrica. Intanto, Natalie (Torrey DeVitto) combatte contro se stessa e il coma di cinque anni di una paziente. Latham (Ato Essandoh) invece si occupa dell'operazione della piccola Bruna (sabella Blythe Suarez), mentre April (Yaya DaCosta) scopre che la madre della bambina ha ingerito degli ovuli di cocaina per riuscire a portare la figlia in America. Nonostante le suppliche di April, Choi (Brian Tee) decide di denunciare la donna subito dopo averla salvata. Nel frattempo, Rhodes (Colin Donnell) si ritrova a dover prendere il posto di Latham in sala operatoria. Grazie al dottor Abrams (Brennan Brown), Natalie non si dà per vinta e scopre che Teresa (Rebecca Hurd) è sempre stata cosciente.

Mentre Natalie cura un bambino in ipotermia, Sara si occupa di chi lo ha soccorso a discapito della propria vita. Choi e Will (Nick Gehlfuss) invece entrano in conflitto per la cura di Kevin, un ragazzo che dopo poco viene colpito da un ictus. L'ospedale è inoltre in crisi per il suicidio di uno specializzando, che ha lasciato di stucco tutti gli altri medici. Sara rivela in seguito a Rhodes di sentirsi in colpa per la morte della ragazza, per non essersi accorta del suo stato mentale. Dopo aver litigato con il compagno, April decide di confidarsi: è sicura che le dia la colpa dell'aborto.

Will scopre che la dottoressa Rowen (Jean Moran), la sua mentore all'università, è stata ricoverata. La donna tuttavia non è in grado di riconoscerla e si mostra confusa. Sara invece non riesce a smettere di pensare a Willard ed alle circostanze della sua morte. Intanto, Rhodes si occupa di un 13enne che è stato colpito dalle conseguenze dell'esposione al petrolio, a causa del lavoro del padre. Maggie (Marlyne Barrett) invece si occupa di supervisionare il lavoro di una giovane infermiera, oltre che a gestire i diversi reparti. Quando l'operazione a Brandon (Joey Cipriano) non ha successo, Rhodes è costretto a pensare all'amputazione. Accetta però alla fine di rischiare di perderlo del tutto, per evitare di mutilarlo.

ANTICIPAZIONI DEL 24 AGOSTO 2018

EPISODIO 19 "HACKERS" - Quando il sistema informatico dell'ospedale viene colpito da un hacker, lo staff è costretto a valutare la possibilità di pagare il riscatto richiesto. Sharon invece riceve la visita dell'ex marito, che ha raggiunto la clinica al fianco della sua nuova fiamma. Nel frattempo, Noah lavora con Choi per riuscire a salvare un paziente a cui è stato sparato. Sara invece è quasi sicura che Charles abbia cambiato idea sulla sua presenza in psichiatria, mentre Rhodes non può fare a meno di preoccuparsi per un comportamento strano di Robin.

EPISODIO 20 "GENERATION GAP" - Will dovrà affrontare ancora un duro colpo, quando scoprirà che il padre è stato ricoverato d'urgenza. Non potrà fare altro che chiedere l'aiuto di Rhodes e provare a sottoporlo ad un intervento cardiaco, nonostante il genitore e professore rifiuti l'idea. Natalie invece dovrà scoprire che cosa vuol dire essere madre e chirurgo allo stesso tempo, mentre Rhodes confida a Charles dei suoi timori su Robin.

EPISODIO 21 "DRAMMA DI UNA MADRE" - Will e Natalie hanno finalmente trovato il modo di riavvicinarsi: i due riprenderanno a frequentarsi? Rhodes nel frattempo si occupa di salvare la vita ad una madre, che ha visto di recente il ricovero della figlia malata di cancro. La donna è convinta di essere la sola a poterla guarire, ma Charles ha dei sospetti. Per questo richiede a Sara di sottoporre la ragazza ad una visita psichiatrica.

© Riproduzione Riservata.