Chiara Ferragni e Fedez / Pochi giorni al matrimonio dell'anno: tutti gli ultimi dettagli inediti

Chiara Ferragni e Fedez, il matrimonio si avvicina. Tutti i dettagli inediti delle nozze a Noto del primo settembre: dai fiori alla canzone del prete per la coppia...

24 agosto 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni e Fedez

"Sono super emozionata e penso sarà un giorno incredibile": è con queste parole che Chiara Ferragni ha descritto il suo stato d'animo a pochi giorni dalle sue nozze. L'imprenditrice digitale e il suo fidanzato, il rapper Fedez, convoleranno a nozze il prossimo 1 settembre a Noto, in Sicilia. Un giorno attesissimo e non solo dai diretti interessati e dagli invitati. Nelle ultime ore però, al centro dell'attenzione, è finita la lista di nozze fondi benefica (una raccolta fondi) organizzata per le nozze. I futuri sposi speravano arrivasse almeno a 50 mila euro ma, finora, si è arrivati a 26 mila. Un vero e proprio flop rispetto a quanto si credeva. Intanto continuano gli ultimi preparativi e perfezionamenti per il matrimonio dell'anno. Il settimanale Nuovo svela tutti i dettagli inediti e non delle nozze.

DETTAGLI INEDITI DELLE NOZZE DELL'ANNO

"È Alessandra Grillo l'organizzatrice del matrimonio più atteso dell'anno: la wedding planner, amica di Chiara, si è occupata di eventi per molti vip e anche Elena Santarelli si è affidata a lei per le sue nozze nel 2014. - si legge su Nuovo, che continua - I dettagli floreali, poi, sono stati affidati al flower designer Vincenzo Dascanio: sarà lui a decorare Palazzo Ducezio - dove dovrebbero sposarsi con rito civile la Ferragni e Fedez - e i tavoli della masseria Dimora delle Balze - tenuta dell'Ottocento con 25 ettari di terreno - dove si dovrebbe svolgere il ricevimento". Ed ecco la chicca finale: "Celebra le nozze dono Antonio Stiglianò, vescovo famoso per le sue omelie musicali. Pare cha abbia composto un brano rap per la coppia, con frasi come 'amore, dono, amicizia, fraternità, ecco la bellezza che ci salverà'"

© Riproduzione Riservata.