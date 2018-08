DETECTIVE HARPER - ACQUA ALLA GOLA/ Su La7 il film con Paul Newman (oggi, 24 agosto 2018)

Detective Harper - Acqua alla gola, il film in onda su La7 oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Paul Newman e Joanne Woodward, alla regia Stuart Rosenberg. Il dettaglio.

24 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su La7

NEL CAST ANCHE JOANNE WOODWARD

Detective Harper - Acqua alla gola è una pellicola thriller del 1975 diretta da Stuart Rosenberg (Nick mano fredda, Amityville horror, Il Papa del Greenwich Village) ed interpretata da Paul Newman (Butch Cassidy, La stangata, Lo spaccone), Joanne Woodward (La lunga estate calda, La donna dai tre volti, La prima volta di Jennifer) e Melanie Griffith (Una donna in carriera, Il grande ruggito, Lezioni di anatomia). Il film è tratto da un romanzo dell'autore statunitense Ross Macdonald. Si tratta della seconda apparizione sul grande schermo del Detective Harper, che aveva debuttato nel 1966 con Detective's Story, sempre interpretato da Paul Newman. Detective Harper - Acqua alla gola andrà in onda su La7 nella prima serata di questo venerdì 24 agosto a partire dalle ore 21.15. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DETECTIVE HARPER - ACQUA ALLA GOLA, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La ricchissima Iris Devereaux (Joanne Woodward) riceve ormai da tempo delle lettere anonime che la accusano di adulterio. La donna sospetta che l'autore del ricatto sia il suo ex autista, Pat Reavis (Andrew Robinson). Per fare luce sulla questione contatta il detective privato Lew Harper (Paul Newman), sua vecchia fiamma. Harper rintraccia facilmente Reavis, ma quando sta per interrogarlo questi viene ucciso. Harper si trova così fra le mani un'indagine per omicidio, ma non intende tirarsi indietro. Ben presto l'investigatore scopre che l'omicidio è stato ordinato dal magnate del petrolio Mavis Kilbourne (Murray Hamilton) per evitare che Reavis potesse consegnare all'investigatore un blocchetto di assegni, prova del fatto che il petroliere aveva corrotto numerosi uomini politici. Lungi dal volersi arrendere, Harper comincia ad indagare su Killbourne per dipanare questo intrigo ad alto livello, di cui Iris sembra una vittima innocente. A causa di una mossa azzardata l'investigatore finisce però prigioniero del malvivente, che è deciso a farlo sparire per evitare che renda pubbliche le sue scoperte.

