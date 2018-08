DREDD-LA LEGGE SONO IO/ Su Iris il film con Sylvester Stallone (oggi, 24 agosto 2018)

Dredd, la legge sono io, il film in onda su Iris oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Sylvester Stallone, Rob Schneider e Armand Assante, alla regia Danny Cannon. Il dettaglio.

il film di fantascienza in prima serata su Iris

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Dredd, la legge sono io sono io risale al '95 ed è diretta da Danny Cannon, mentre il soggetto è basato sul personaggio a fumetti Judge Dredd, nato dalla penna di Carloz Ezquerra e John Wagner nel '77. Il genere è fantascienza e thriller e vanta una sceneggiatura di Steven E de Souza e William Wisher, con musiche di Alan Silvestri e effetti speciali di Joss Williams in collaborazione con Brian Morrison. Il cast è guidato invece da Sylvester Stallone, che recita al fianco di attori quali Rob Schneider, Armand Assante, Diane Lane, Jurgen Prochnow, Max von Sydow, Joanna Miles, Peter Marinker, Balthazar Getty, Scott Wilson, Ewen Bremmer, James Remar, Mitchell Ryan e Angus MacInnes. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DREDD, LA LEGGE SONO IO, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La trama di Dredd - La legge sono io si concentra su una catastrofe climatica che colpisce la Terra a causa di un bombardamento nucleare. La popolazione che riesce a sopravvivere riesce ad unirsi in alcune megalopoli, che diventano presto piene di corruzione e violenza. Il crimine non viene più contenuto dalle leggi e si rende necessario correre ai ripari, istituendo un'organizzazione che possa combattere l'illegalità. Ai Giudici viene quindi affidato il potere di catturare e condannare i diversi criminali, oltre che di mettere in atto le punizioni scelte in base ad ogni singolo caso. Grazie alla sua popolarità in fatto di crudeltà ed assenza di scrupoli, il Giudice Joseph Dredd si occupa di far rispettare la legge a Megacity, l'ex New York. Uno dei suoi precedenti arresti si risolve però nella fuga di Rico, un ex Giudice che decide di uccidere diverse persone prima di assicurarsi una protezione massima, grazie alla riconfigurazione di un robot dalle sembianze umane. Il suo obbiettivo è di vendicarsi di Dredd, spingendo la popolazione a crederlo un pericolo. Intanto, un giornalista indaga sui metodi usati dai Giudici, spesso più brutali del necessario. Dredd verrà in seguito arrestato dopo essere stato incolpato del duplice omicidio di un reporter e della moglie. Rico ha così la libertà di agire indisturbato sotto gli ordini di Griffin, a capo dei Giudici e della Corte Suprema.

