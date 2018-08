Elementary/ Anticipazioni 24 agosto: “Un’occasione unica”, “Respira!” e “Nella nebbia”, le trame degli episodi

24 agosto 2018 Valentina Gambino

Elementary, torna anche questa sera sulla seconda rete di Casa Rai. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? A seguire, tutte le informazioni sulla trama e le anticipazioni sulla messa in onda dei nuovi episodi, per avere un quadro chiaro della situazione. Ma di che cosa parla la serie TV? Dopo essere stato per anni consulente per Scotland Yard in Gran Bretagna e dopo essere andato fuori da una clinica per disintossicarsi dall'alcool e dalle droghe, Sherlock Holmes si stabilisce definitivamente negli Stati Uniti a New York, dove accetta di cooperare con la polizia e decifrare svariati casi con l'aiuto della logica e della sua preziosissima intuizione. Il detective è sostenuto, dall'ex chirurgo Joan Watson, la sua terapista di riabilitazione, che diventa successivamente, anche la sua assistente investigativa. Questa – in sintesi – è la trama dello show che vedremo in onda oggi, venerdì 24 agosto 2018, con le sue nuove dinamiche pronte a sorprenderci come sempre. Curiosi di scoprire cosa accadrà? Bene… proseguite nella lettura!

La sesta stagione di Elementary, torna questa sera, venerdì 24 agosto 2018, sulla seconda rete di casa Rai. Ben tre episodi delizieranno l’affezionato pubblico del famoso detective. Nel primo, dal titolo “Un’occasione unica”, il detective Bell sta pensando in maniera sempre più intensa e concreta, di lasciare per sempre la polizia. Proprio quando questo suo pensiero sta per concretizzarsi in maniera effettiva, viene raccomandato per un’opportunità di carriera che capita una volta sola nella vita: cosa farà a questo punto? Nel secondo episodio dal titolo “Respira!”, Holmes e Watson investigano sull’avvelenamento di un esperto e scoprono che l’uomo aveva guidato una carriera segreta lunga un decennio come killer a contratto prima della sua scomparsa. In ultimo, l’episodio conclusivo si intitola “Nella nebbia”. Per questo appuntamento finale, troveremo Holmes e Watson correre per aiutare il Detective Bell vittima indifesa di un attacco di bio-terrorismo al distretto, per cercare di sconfiggere l’attacco, si metterà l’intero distretto in quarantena: riusciranno ad avere la meglio?

