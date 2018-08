Enrico Nigiotti e Gianna Nannini, “Complici”/ Il singolo dell’ex “amico di Maria”: puro rock da tormentone

Enrico Nigiotti è tornato con il brano dal titolo “Complici”. Al suo fianco abbiamo trovato la rocker al femminile numero uno in Italia: Gianna Nannini.

Enrico Nigiotti è tornato con il nuovo brano dal titolo “Complici”. Al suo fianco, per un featuring proprio d’eccellenza abbiamo trovato la rocker al femminile numero uno in Italia: Gianna Nannini. Dopo avere conquistato il terzo posto nel corso dell’undicesima edizione di X Factor, il cantautore torna in pista con un nuovo lavoro discografico dal titolo “Cenerentola”, disponibile dal 14 settembre. Il singolo apripista intanto, lo vede al fianco della Nannini, per una collaborazione davvero importante. “È eccezionale, una goduria, non te la stacchi dalla testa”, con queste parole proprio Gianna ha definito il pezzo di Nigiotti. Tre anni dopo il suo ultimo lavoro e la partecipazione fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, il cantante torna in grande stile prontissimo a dominare le classifiche. Dopo la prima esperienza di Amici nel 2010, Enrico aveva deciso di auto-eliminarsi per non andare in sfida contro la sua fidanzata dell’epoca, Elena D’Amario. Cinque anni dopo ci ha riprovato a Sanremo ma Francesco Gabbani gli “ha soffiato” il posto.

Dopo un periodo di pausa lontano dalle sale di registrazione e il lavoro nella terra del nonno, Enrico Nigiotti crede che per lui ci sia ancora una possibilità (ed ha ragione!). L’occasione arriva con il cinema e un cameo nel film “La pazza gioia” di Paolo Virzì, e in televisione con l’undicesima edizione di X Factor, dove viene ammesso negli gruppo degli Over di Mara Maionchi e dato per favorito alla vittoria finale. Dopo essersi “accontentato” del terzo posto, si è confidato con Vanity Fair, confidando che per lui, si trattava già di una bella vittoria: “Ho vinto per essermi creato una nuova possibilità di lavorare e questo è bellissimo. Prima facevo un bel po’ di cazzate, adesso sono cambiato”. Nel frattempo “Complici”, data l’altra rotazione radiofonica e il featuring con Gianna Nannini, si presenta già con tutte le carte in regola per diventare un vero tormentone.

