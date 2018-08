Ezio Greggio e Romina Pierdomenico / L'ex velina Thais Souza Wiggers tra loro? Impazza il gossip ma...

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, tra loro spunta l'ex velina Thais Souza Wiggers. Il gossip impazza sul conduttore ma ecco in quali rapporti sono veramente...

24 agosto 2018 Anna Montesano

Ezio Greggio

Ezio Greggio continua a popolare i settimanali di gossip. Il suo nuovo flirt con la bella Romina Pierdomenico è stato correlato nelle ultime settimane da foto scottanti e spesso piccanti. I due hanno di recente trascorso alcuni giorni di vacanza a Formentera, dove sono stati beccati dai paparazzi in atteggiamenti intimi. Romina, in topless, mostra le sue grazie al noto attore e conduttore di Striscia La Notizia, che sembra aver dimenticato la lunga storia d'amore avuta con l'ex compagna Simona Gobbi. Eppure c'è chi si chiede cosa ne sia invece stato di Thais Souza Wiggers, nota per la sua esperienza come velina di Striscia oltre che per essere la storica ex di Teo Mammuccari. Una domanda che nasce dal fatto che qualche mese, Ezio Greggio è stato pizzicato a cena all'hotel Bulgari di Milano proprio con l'ex velina bionda.

È PASSIONE TRA EZIO GREGGIO E ROMINA PIERDOMENICO

Dopo quell'avvistamento è nato inevitabilmente il gossip, secondo cui tra i due, entrambi single, potesse esserci un flirt in atto o, comunque, la possilità che nascesse una storia d'amore. Ad oggi, la situazione sembra essere ben altra. Nel cuore di Ezio Greggio, come sottolinea Novella2000, non c'è Thais ma Romina Pierdomenico. L'affinità tra i due è ormai cosa palese e non importa se tra la modella e il conduttore ci sia una grossa differenza d'età. Quella con l'ex velina di Striscia La Notizia è invece una bella amicizia, così come i due hanno fatto sapere alle pagine del noto settimanale diretto da Roberto Alessi. Non ci resta che vedere come proseguirà la storia tra Greggio e la Pierdomenico.

© Riproduzione Riservata.