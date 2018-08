FESTIVAL DI VENEZIA 2018/ Le star attese da Lady Gaga a Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal

Lady Gaga a Venezia 75

È tutto pronto per il Festival di Venezia 2018, mancano pochi giorni all’inizio dell’evento cinematografico più importante del nostro Paese. Vi abbiamo elencato i 21 film che compongono la selezione ufficiale, così come vi abbiamo segnalato le pellicole da non perdere: ora passiamo a un altro fattore decisamente importante per cinefili e fans di ogni tipo, ovvere le celebrità che saranno presenti al Lido. Registe e registi, attrici e attori: è lungo l’elenco delle star che saranno presenti a Venezia per presentare i propri film e molti di loro saranno attesi da centinaia di fans a caccia di autografi e selfie.

Tra i film più importanti presentati a Venezia 75 troviamo Suspiria di Luca Guadagnino, con il regista italiano che si è affidato a un cast di altissimo livello: tra le altre, sfileranno sul tappeto rosso Dakota Johnson e Tilda Swinton. Diverse le star americane protagoniste dell’ultima fatica dei fratelli Coen: i più attesi sono James Franco e Liam Neeson. Tra le possibili sorprese del concorso principale, Vox Lux di Brady Corbet porterà al Lido due top name del panorama cinematografico: parliamo di Natalie Portman e Jude Law. E questo è solo l’inizio: basti pensare che i protagonisti di The Sisters Brothers di Jacques Audiard sono gli amati Jake Gyllenhaal e Joaquin Phoenix.

Juliette Binoche per Doubles Vies, Ryan Gosling per First Man e Willem Dafoe per At Eternity’s Gate gli altri nomi nell’elenco, che comprende tre star assolute protagoniste dell’ultimo film del visionario Yorgos Lanthimos, The Favourite: parliamo delle dive Emma Stone, Olivia Colman e Rachel Weisz. Attori e attrici dicevamo, ma non solo: al Lido ci saranno anche registi molto attesi, basti pensare al messicano Alfonso Cuaron, al cinese Zhang Yimou o ancora all’argentino Pablo Trapero. Fuori dal concorso principale c’è un altro film decisamente atteso dagli amanti del cinema: parliamo di Dragged Across Concrete di Zahler, mattatori gli straordinari Mel Gibson e Vince Vaughn.

E gli italiani? Anche quest’anno la presenza nostrana sarà folta: Mario Martone ha diretto l’astro nascente Marianna Fontana in Capri Revolution, mentre Valeria Bruni Tedeschi sfilerà questa volta in veste di regista. E ancora: Jasmine Trinca, Riccardo Scamarcio, Valeria Golino, Renato Carpentieri e Laura Morante. Segnaliamo inoltre la possibile presenza del fumettista Zerocalcare, molto in voga tra i giovani, mentre Alessandro Borghi ‘presenterà uno dei titoli più attesi ma già discussi: parliamo di Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, che ripercorre gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi.

