Fabrizio Corona, nudo integrale/ Foto, sexy o ridicolo? Troppo “Photoshop” per “colpa” di Zoe Cristofoli

Fabrizio Corona deve avere scoperto "arte" del fotoritocco. Ecco perché, si è piazzato su Instagram tutto nudo, evidentemente "photoshoppato" male, molto male.

24 agosto 2018 Valentina Gambino

Fabrizio Corona deve avere scoperto "arte" del fotoritocco. Ecco perché, si è piazzato su Instagram tutto nudo, evidentemente "photoshoppato" male, molto male. A quanto pare, la “colpa” è della nuova fidanzata Zoe Cristofoli che sotto i commenti scrive: “Amore, lo sai che non siamo bravi con Facetune! Volevo perfezionarti ma ho toccato qualche effetto strano”. Anche l’ex moglie Nina Moric commenta scherzandoci su: “Gli invidiosi diranno Photoshop!”. La giovane fashion blogger, ha voluto andarci giù pesante con i ritocchini, tanto da spostare completamente numerose linee del mobile della cucina, evidenziato il ritocco massiccio allo scatto. Ed infatti, basta semplicemente ingrandire la foto per notare anche i tatuaggi “sbiaditi” dall’effetto sfumato e il busto molto più lungo rispetto alle gambe. Nonostante questi clamorosi difetti, l’ex re dei paparazzi ha voluto ugualmente postare l’immagine, certo che – anche in questo caso – avrebbe fatto parlare di sé.

Il nudo integrale che doveva risultare estremamente sexy quindi, si è impietosamente trasformato in qualcosa di ridicolo. “Fabri… la riga del mobile è storta con Photoshop... sistema dai!”, commenta qualcuno. Altri invece si domandano il perché di questa foto, priva di senso dato anche l’utilizzo massiccio del fotoritocco tramite Facetune, applicazione mobile per iOS e Android che si occupa di ritoccare le foto, levigarle e renderle migliori. Tra le tante critiche, qualcuno giustifica la scelta di Fabrizio Corona: “l’ha semplicemente sfocata in quel punto per non rendere pubblico il volatile”. “Fabry personalmente ti preferisco vestito, visto che l'abito che indossi ti sta a pennello... Il nudo lascialo perdere visto che ormai manco più i calendari si vendono”, si legge ancora. Tra critiche, prese in giro e complimenti, il buon Fabrizio ha ancora una volta centrato il suo obiettivo: far parlare di lui anche con una semplice fotografia condivisa tramite social.

