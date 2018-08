GLI UCCELLI/ Su Rete 4 il film con Tippi Hedren (oggi, 24 agosto 2018)

Gli uccelli, il film thriller in onda su Rete Quattro oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Tippi Hedren e Rod Taylor, alla regia Alfred Hitchcock. La trama del film nel dettaglio.

24 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST TIPPI HEDREN

Gli uccelli, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 24 agosto 2018 alle ore 23,55. Una pellicola thriller di Alfred Hitchcock dal titolo in lingua originale The Birds che è stata girata nel 1963, la sceneggiatura si basa su un racconto della scrittrice inglese Daphne Du Maurier. Insieme a Psycho questo è forse uno dei film di maggiore successo e maggiore fama di Hitchcock. All'epoca della sua uscita fu presentato al Festival del Cinema di Cannes e nel 2016 è stato incluso tra i film da conservare nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. L'attrice protagonista, che interpreta Melania Daniels, è Tippi Hedren, con lei fanno parte del cast Rod Taylor (Mitchell Brenner detto Mitch), Jessica Tandy (Lydia, la madre di Mitch), Veronica Cartwright (Cathy, la sorella più piccola di Mitch) e Suzanne Pleshette (la maestra Annie). Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

GLI UCCELLI, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Melania Daniels è una ricca e affascinante donna che un giorno incontra in un negozio di uccelli l'avvocato Mitch Brenner. I due si sono già conosciuti in un'aula di tribunale, quando lei era stata arrestata per guida in stato di ebrezza. La donna resta intrigata dall'uomo al punto di decidere di raggiungerlo a Bodega Bay, una cittadina sul mare in cui vivono la madre e la sorella di Mitch. Una volta che è arrivata sul posto però iniziano ad accadere fatti strani, alcuni uccelli, per primi i gabbiani, si dimostrano insolitamente aggressivi con gli esseri umani. A tutta prima le autorità e la gente del posto non prendono sul serio la cosa, fino a quando però non cominciano ad esserci le prime vittime e, alla fine, tutta Bodega Bay viene assediata da minacciosi stormi di uccelli.

