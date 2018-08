Gegia, "Adoro Giorgio Manetti" / L'attrice pazza del cavaliere di Uomini e Donne: "Vorrei tanto conoscerlo"

L'attrice Gegia pazza di Giorgio Manetti di Uomini e Donne. La confessione al settimanale Spy: "Lo adoro, lo guardo sempre in tv e mi piacerebbe conoscerlo sul serio."

24 agosto 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani ha un'altra rivale. Stavolta si tratta di una nota attrice che ammette la sua grande passione per Giorgio Manetti. Stiamo parlando di Gegia, al secolo Francesca Antonaci, che intervistata per il settimanale Spy ha confessato quando il noto cavaliere del trono Over di Uomini e Donne le piaccia. “Quando guardo Giorgio Manetti mi si accende tutto” confessa l'attrice, che poi entra nei particolari di questa sua passione “Da anni non mi perdo una puntata – racconta a Spy - io però guardo la versione Over, i vecchietti insomma. Anzitutto sono spunto di cabaret, perché sono dei personaggi eccezionali del popolino di paese. Maria, poi, ha un’intelligenza superiore alla media”.

"GIORGIO MANETTI? MI SENTO MALE OGNI VOLTA CHE LO VEDO"

Proprio a proposito di Uomini e Donne e di ‘troni’, la nota attrice ricorda di aver vissuto un'esperienza simile alcuni anni fa. “Anni fa avevo fatto una cosa del genere a Se... a casa di Paola, dalla Perego, ma mi avevano fatta corteggiare da quattro vecchi e mi sono vergognata. - ammette Gegia, che torna subito col pensiero a Manetti e confessa - Se invece mi avessero portato Giorgio ci sarei uscita subito: ecco, lui lo adoro e mi piacerebbe conoscerlo sul serio. Mi sento male ogni volta che lo vedo." Racconta, inoltre, di aver avuto contatti con la redazione: "Tempo fa avevo conosciuto una persona che lavora nella redazione di Uomini e Donne e che mi invitò ad andare nel programma a corteggiarlo. Se mi avesse invitato Maria in persona sarei andata: alla regina non si dice di no”.

