Georgette Polizzi, lotta contro la sclerosi multipla/ La ricaduta: “Non stavo in piedi… sfinita e dolorante!”

Georgette Polizzi continua a lottare come una vera leonessa contro la sclerosi multipla. Proprio negli ultimi giorni aveva fatto passi in avanti fino alla nuova ricaduta.

24 agosto 2018 Valentina Gambino

Georgette Polizzi, ricaduta e veloce ripresa

Georgette Polizzi continua a lottare come una vera leonessa contro la sclerosi multipla. Proprio negli ultimi giorni, l’ex protagonista di Temptation Island aveva documentato i suoi passi in avanti, nuotando in piscina per una intera vasca. “Queste sono le cose che amo condividere sui social – ha scritto la stilista tramite Instagram - Ce l’ho fatta pollini... e voglio condividere con voi questa gioia!! Ho lanciato la carrozza due mesi fa ed oggi sono riuscita a fare una vasca intera senza fermarmi!! La coordinazione ancora mi manca... i muscoli fanno malissimo... ma la voglia di farcela ha vinto tutto!! E poi lui, Davide Tresse, che condivide con me ogni mio traguardo!". Proprio in queste ore però, la drammatica ricaduta che ha sconfortato tutti gli estimatori della giovane creatrice di moda. La notizia è stata diffusa proprio dalla diretta interessata che, come ben sapete, non ha peli sulla lingua ed ama condividere molte emozioni con i follower. Nonostante il dolore e la sofferenza però, Georgette non perde mai la forza e la voglia di combattere.

“Ieri sera non stavo in piedi – scrive Georgette Polizzi sul suo profilo ufficiale Instagram –… sfinita e dolorante”. Per fortuna però, per una ricaduta è seguita anche la sua veloce ripresa: “Ho aspettato il mio ‘day after’. Io lo chiamo così il giorno dopo, perché ogni volta che sono stata male sapevo che il giorno dopo sarebbe andata meglio!”. In ultimo, la stilista conclude con il solito ottimismo che la contraddistingue: “E allora sapete cosa vi dico?!? BECCATEVI STO CAVOLO DI DAY AFTER!!”. La creatrice di moda dopo avere scoperto la sua malattia, non si è persa assolutamente d’animo ed anzi, si è buttata a capofitto dentro la sua storia d’amore con Davide Tresse e la creazione della nuova linea con il suo nome. “Pazzesca la vita… quante cose variano… mutano e cambiano abito! Poco più di un mese fa, dopo tante richieste, ho deciso di lanciare la linea di tee GeorgettepoL ®… Sinceramente mi vergognavo e ripetevo al mio staff che non me la sentivo… Mi sembrava una cosa spocchiosa!”, ha commentato da poco.

