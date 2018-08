Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme/ "Abbiamo cercato di separarci ma non ci è riuscito"

24 agosto 2018 Anna Montesano

Guendalina Canessa e Pietro Aradori

Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme. Ad annunciarlo è stata proprio l'ex gieffina che su Instagram ha postato una foto assieme ad Aradori, accompagnandola a questo messaggio: "Una storia che dura da 3 anni, abbiamo cercato di separarci per ben due volte, ma non ci siamo riusciti... non aggiungo altro perché i fatti valgono più di mille parole. Vorrei raccontarvi tantissime cose, vorrei scrivere tanto, ma ho imparato che il privato va custodito..". Un amore che non è mai finito tra Guendalina e Pietro, nonostante i vari tira e molla che li hanno visti protagonisti in questi anni. L'estate non è mai un periodo tranquillo per Guendalina dal punto di vista sentimentale. Lo scorso giugno, l'ex gieffina ed il noto cestista Pietro Aradori si erano momentaneamente allontanati, facendo precipitare il loro rapporto nel silenzio più totale.

NON È LA PRIMA CRISI SUPERATA

Ma le complicazioni sono iniziate già nell'aprile del 2017. In quell'occasione, Guendalina Canessa e Pietro Aradori sembravano avessero deciso di troncare per sempre la loro storia. I due avevano litigato e pare troncato malomodo. Ad un anno di distanza, circa, da questo epilogo, la storia si è ripetuta. E così, dopo l'ennesima rottura con duro litigio, l'ex gieffina e il cestista sono tornati insieme, più innamorati di prima. Guendalina Canessa non può non annunciarlo con un post su Instagram, sottolineando la sua felicità per questo amore che torna a trionfare dopo l'ennesimo allontanamento.

