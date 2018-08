IL CORSARO NERO/ Su Rete Quattro il film con Kabir Bedi (oggi, 24 agosto 2018)

Il corsaro nero, il film in onda su Rete Quattro oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Kabir Bedi, Carole André e Mel Ferrer, alla regia Sergio Sollima. La trama del film nel dettaglio.

24 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST KABIR BEDI

Il corsaro nero, il film in onda su Rete Quattro oggi, venerdì 24 agosto 2018 alle ore 16,05. Una pellicola d'avventura dal titolo Il Corsaro Nero che è stata affidata alla regia di Sergio Sollima mentre nel cast figurano Kabir Bedi (Emilio di Roccabruna alias il Corsaro Nero), Carole André (Honorata Van Gould), Mel Ferrer (Van Gould) e Angelo Infanti (Morgan). Il film è stato girato nel 1976 e la sceneggiatura si ispira a due famosi romanzi di Emilio Salgari, Il corsaro nero e La Regina dei Caraibi. Il regista, Sergio Sollima, e Kabir Bedi avevano già collaborato in precedenza allo sceneggiato televisivo Sandokan. Il nome del protagonista, Emilio, è un omaggio allo scrittore dai cui romanzi è stato tratto il film, Emilio Salgari. Le riprese del film si sono invece svolte in Colombia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CORSARO NERO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Il conte Emilio di Roccabruna ha deciso di abbandonare gli agi del suo titolo e una vita sontuosa per darsi invece alla pirateria, saccheggia i sette mari sotto il nome del Corsaro Nero spinto dalla sete di vendetta. La sua intenzione è di uccidere il duca di Van Gould, che si è macchiato dell'assassinio dei suoi genitori. Tra le sue scorribande però incontra anche l'amore, Honorata è una donna che dovrebbe rapire ma di cui si innamora e lei decide di seguirlo, ricambiandone i sentimenti. Ma un giorno il Corsaro scopre che Honorata non è altri che la figlia del suo acerrimo nemico, e dovrà rispettare il patto con il Diavolo che ha stipulato al fine di conseguire la sua vendetta.

