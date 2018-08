IL RITORNO DI UN AMORE/ Su Canale Cinque il film con Riley Voelkel (oggi, 24 agosto 2018)

Il ritorno di un amore, il film in onda su Canale Cinque oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Riley Voelkel e Casey Deidrick, alla regia Steve Monroe. La trama del film nel dettaglio.

24 agosto 2018 Cinzia Costa

il film romantico nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST RILEY VOELKEL

Il ritorno di un amore, il film in onda su Canale Cinque oggi, venerdì 24 agosto 2018 alle ore 16,30. Una pellicola di genere romantica dal titolo Il ritorno di un amore. Si tratta di una prima visione televisiva di un film realizzato per la tv di produzione statunitense che è stato diretto da Steve Monroe. Il film è del 2016 e il titolo originale è Advance & Retreat. Il cast è formato invece da Riley Voelkel (Alison), Casey Deidrick (Cody), Brandon W. Jones (Bryce), Dirk Blocker (Dan) e C. Thomas Howell (Nathan). Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL RITORNO DI UN AMORE, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

Alison è una giovane in gamba, fidanzata con Bryce, che lavora in un'agenzia di marketing. Vive una forte competizione con la sua collega Vanessa e vorrebbe in qualche modo mettersi in luce con il suo capo. Pensa che l'occasione migliore sia l'annuale gita aziendale che la sua ditta organizza al fine di creare maggiore spirito di corpo. Quando scopre la destinazione prescelta però Alison ha un tuffo al cuore. Si tratta del campo in cui dieci anni prima è stata in vacanza. All'epoca era fidanzata con Cody, ma la loro storia era stata troncata bruscamente. Alison aveva infatti scoperto Cody che baciava un'altra e da allora non lo ha più rivisto, per quanto non lo abbia dimenticato. Quando arriva al campo il suo sconcerto è ancora maggiore perché scopre che Cody ora ne è il proprietario.

