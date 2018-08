LA TRAPPOLA DELL'INNOCENZA/ Su Rai Due il film con Catherine Bell (oggi, 24 agosto 2018)

La trappola dell'innocenza, il film in onda su Rai Due oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Catherine Bell e Titus Welliver, alla regia Maggie Greenwald. La trama del film nel dettaglio.

24 agosto 2018

il film thriller nel pomeriggio di rai 2

NEL CAST CATHERINE BELL

La trappola dell'innocenza, il film in onda su Rai Due oggi, venerdì 24 agosto 2018 alle ore 14,00. Si tratta di una pellicola direct to video, ovvero che è stata pensata per il piccolo schermo e non ha mai subito passaggi cinematografici. Il film è una produzione statunitense ed è stato girato nel 2011 dalla regista Maggie Greenwald. Il cast è composto da Catherine Bell (Ana Grey), Titus Welliver (Mike Donato) e James Jordan Jr. (Ray Brennan). La sceneggiatura si basa su un libro scritto da April Smith. Le riprese del film si sono svolte in Canada, per lo più nella cittadina di Vancouver. April Smith non è solo una scrittrice, ma anche una sceneggiatrice e produttrice statunitense. Il suo libro più famoso è Home sweet home. Good morning, killer che è il titolo oroginaledella pellicola che viene trasmesa questo pomeriggio, è l'unico che ha avuto una trasposizione televisiva voluta dalla TNT Mystery Movie Nights, dove il film è stato trasmesso per la prima volta. La Smith ha realizzato altri tre libri che hanno come protagonista la detective Ana Grey. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAPPOLA DELL'INNOCENZA, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Ana è un'agente dell'FBI che viene assegnata ad un caso molto delicato, quello di un serial killer che infierisce su ragazze molto giovani. Ana è personalmente coinvolta da quanto accade poiché lei stessa, da giovane, aveva subito un rapimento da parte di un potenziale assassino. La tensione legata alle indagini rende sempre più difficili i rapporti tra Ana e il suo fidanzato e la situazione precipita quando lei crede di essere giunta ad una risoluzione, e il killer cambia completamente le carte in tavola.

