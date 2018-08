LE PALUDI DELLA MORTE/ Su Rai Movie il film con Sam Worthington (oggi, 24 agosto 2018)

Le paludi della morte, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Chloe Grace Moretz e Sam Worthington, alla regia Ami Canaan Mann. Il dettaglio.

24 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST CHLOE GRACE MORETZ

Le paludi della morte, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 24 agosto 2018 alle ore 23,55. Le paludi della morte è una pellicola drammatica del 2011 diretto da Ami Canaan Mann (Nancy Drew, Jack & Ryan, Morning) ed interpretata da Chloe Grace Moretz (Kick Ass, The equalizer - Il vendicatore, La quinta onda), Sam Worthington (Avatar, Scontro tra titani, Hacksaw Ridge) e Jeffrey Dean Morgan (Rampage - Furia animale, Watchmen, la serie tv The walking dead). Il film è stato sceneggiato e prodotto da Don Ferrarone (Deja vu - Corsa contro il tempo, Man on fire - Il fioco della vendetta, Bad boys II) e tratto da un suo stesso libro, a sua volta ispirato a fatti realmente accaduti. Fra i produttori compare anche il regista Michael Mann (L'ultimo dei Mohicani, Heat - La sfida, Nemico pubblico - Public Enemies), padre di Ami Canaan Mann. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LE PALUDI DELLA MORTE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Mike Souder (Sam Worthington) è un detective della squadra omicidi di Texas City. A lui sono stati affidati una serie di misteriosi omicidi che coinvolgono principalmente studentesse e prostitute. I cadaveri vengono abbandonati nel tratto più impervio delle paludi soprannominate Texas killing fields. In suo aiuto arriva da New York il detective Brian Heigh (Jeffrey Dean Morgan). Questo si stabilisce lì con la moglie (Jessica Chastain) e i due poliziotti, nonostante siano fuori dalla loro giurisdizione, affrontano le indagini sugli omicidi. Mike vorrebbe lasciar perdere, ma Brian si sente moralmente impegnato ad indagare. Nel frattempo lui e la moglie prendono a cuore una ragazza del posto, Anne (Chloe Grace Moretz), fino quasi ad adottarla. Le indagini sembrano non approdare però a nulla, mentre nuovi cadaveri emergono dalle paludi. Quando il misterioso killer però rapisce proprio Anne per Brian la faccenda diventa personale. L'assassino tiene prigioniere le sue vittime e le sevizia per un breve periodo di tempo, dopo di che le uccide e ne abbandona i cadaveri. Per Brian diventa quindi una vera e propria corsa contro il tempo per liberare Anne e catturare il misterioso killer.

