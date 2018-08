Lisa Fusco concorrente al Grande Fratello Vip 3? / La soubrette e amica di Cristiano Malgioglio nella Casa:

24 agosto 2018 Anna Montesano

Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip inizia a prendere forma. Il 24 settembre avrà inizio la terza edizione del reality con Ilary Blasi alla conduzione e sono tanti i nomi che circolano e che potrebbero andare a formare il cast. Nella Casa più spiata d'Italia, secondo le ultimissime indiscrezioni lanciate dal portale 361 Magazine, potrebbe esserci anche la subrettina più famosa d'Italia: Lisa Fusco. Ecco quanto si legge sul noto portale riguardo al cast del Grande Fratello Vip 2018: "Sono stati già resi noti alcuni nomi dei concorrenti, ma vi sveliamo una new entry: Lisa Fusco. - e ancora - Bionda, minuta, nota per le celebri spaccate e dal temperamento focoso, scommettiamo che con il suo caratterino non le manderà di certo a dire."

LISA FUSCO E CRISTIANO MALGIOGLIO NELLA CASA?

Di Lisa Fusco, d'altronde, si è già parlato nella Casa del Grande Fratello Vip. Indimenticabili i suoi aerei con dedica per Cristiano Malgioglio, suo grande amico. Lisa, in quell'occasione, fece anche discutere per alcuni scontri avuti su Instagram e nello studio di Barbara D'Urso, dove è stata spesso ospite, proprio per difendere Malgioglio. Intanto, pare che anche nella terza edizione non mancherà la presenza del noto paroliere. È ancora sul portale che infatti si legge: "E intanto quest’ultimo apre una porta nella Casa: “Forse entro anche io!”. In che veste o con che vesti ancora non si sa… ma siamo certi che sorprenderà!" Quale sarà il ruolo di Malgioglio? Di certo ci sarà da ridere!

