Luigi Mastroianni / "Sara Affi Fella? È un capitolo archiviato" e sul possibile ritorno a Uomini e Donne...

Luigi Mastroianni, intervistato per Uomini e Donne Magazine, svela: "Sara Affi Fella? È un capitolo archiviato" e sul possibile ritorno nel programma...

24 agosto 2018 Anna Montesano

Luigi Mastroianni

Nel cuore di Luigi Mastroianni non c'è più posto per Sara Affi Fella. I due si sono scelti a Uomini e Donne ma la loro storia è finita dopo pochissimi giorni insieme e non nel migliore dei modi. Oggi Luigi ha voltato pagina e svela di non aver più sentito Sara dopo la rottura. “È un capitolo archiviato. La nostra ultima comunicazione risale a un messaggio per il suo compleanno” ha ammesso. Luigi svela, inoltre, di essere cambiato dopo il percorso fatto a Uomini e Donne: "Ho finalmente ritrovato il mio equilibrio. - ammette il ragazzo - In questo ultimo periodo mi sono accorto di quanto io sia cambiato rispetto a qualche mese fa. Mi sento più solido, più sicuro di me stesso e soprattutto più sereno. Ho smesso di prendermela per le piccole cose: uno dei difetti che mi hanno sempre detto di avere."

UN NUOVO AMORE PER LUIGI MASTROIANNI?

Una delle domande della nuova intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne non può che riguardare l'amore e, chissà, un possibile ritorno al programma. Luigi però svela: "Onestamente sto pensando a tutt’altro. - e spiega - E poi dopo l’esperienza in trasmissione è subentrata una nuova variabile nella conoscenza di qualcuna: capire il motivo per cui si avvicina." Mastroianni infatti svela di avere difficoltà nel fidarsi del tutto: "Sono diventato più diffidente di prima e questo rende le cose più complicate. Credo ancora nel lieto fine, ma sono convinto che arrivi e basta. Senza troppi interrogativi, troppi sforzi per far funzionare le cose. - e conclude - La mia esperienza mi ha insegnato che insistere qualche volta può essere controproducente."

