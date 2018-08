MEA CULPA/ Su Rai 2 il film con Vincent Lindon e Gilles Lellouche (oggi, 24 agosto 2018)

Mea culpa, il film d'azione in onda su Rai 2 oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Vincent Lindon, Gilles Lellouche e Nadine Labaki, alla regia Fred Cavayé. Il dettaglio della trama.

24 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rai 2

NEL CAST VINCENT LINDON

Mea culpa è una pellicola d'azione diretta nel 2014 da Fred Cavayé (Un tirchio quasi perfetto, Point blank, The next three days) ed interpretata da Vincent Lindon (La legge del mercato, Diary of a chambermaid, Welcome), Gilles Lellouche (Gli infedeli, French connection, Piccole bugie fra amici) e Nadine Labaki (E ora dove andiamo?' Rock the cashbah, Rio eu te amo). Le musiche del film sono state composte da Cliff Martinez (The neon demon, Solo Dio perdona, Solaris). Costato oltre 18 milioni di dollari, il film ne ha incassati solo 4 milioni, confermandosi un sonoro flop al botteghino. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MEA CULPA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Simon (Vincent Lindon) è un ex poliziotto di Tolone, in Francia, la cui vita è stata rovinata da un disastroso incidente automobilistico. A causa di quest'ultimo ha infatti perso il lavoro e la famiglia. Accanto a lui è rimasto solo Frank (Gilles Lellouche), un collega in polizia che indossa ancora il distintivo. Nonostante questo fra i due non ci sono invidie o tensioni. La vita di Simon subisce un nuovo sconvolgimento quando Theò (Max Baissette de Malglaive), suo figlio di 9 anni, assiste casualmente ad un omicidio di malavita. Da quel momento il ragazzino diventa un obiettivo, perchè è necessario eliminare il pericoloso testimone. Prima ancora che la polizia possa intervenire Simon si rende conto del terribile pericolo che corre il figlio e chiede aiuto a Frank. I due investigatori capiscono rapidamente che non potranno proteggere il bambino per sempre, l'unico modo per metterlo al sicuro è sgominare la banda che lo sta cercando. Simon, Theò e sua madre (Nadine Labaki) partono così in treno per fuggire ai killer, sperando di trovare un nascondiglio sicuro ad Aix en Provence. Il gruppo però viene raggiunto da alcuni malviventi, che scatenano una sparatoria all'interno del TVG su cui viaggiano i fuggitivi. Per fortuna Frank si è accorto che i malviventi sono saliti sul convoglio, e sta inseguendo il treno con la sua auto per dare una mano al suo migliore amico e alla sua famiglia.

