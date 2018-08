MILLENNIUM - UOMINI CHE ODIANO LE DONNE/ Su Rai Movie il film con Daniel Craig (oggi, 24 agosto 2018)

Millennium - Uomini che odiano le donne, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Daniel Craig e Rooney Mara, alla regia David Fincher. Il dettaglio.

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE ROONEY MARA

Millennium - Uomini che odiano le donne è la proposta di Rai Movie per la sua serata di oggi, venerdì 24 agosto 2018. La pellicola andrà in onda dalle 21.10 e risale al 2011. Il regista è il premio Oscar David Fincher, mentre il genere è drammatico e thriller. Il soggetto è di Stieg Larsson, grazie al primo romanzo scritto per la trilogia Millennium. La sceneggiatura è invece di Steven Zaillian, mentre le musiche sono di Atticus Ross e Trent Reznor. Il cast è guidato inoltre da Daniel Craig, al fianco di Rooney Mara. Si uniscono anche gli attori Christopher Plummer, Steven Berkoff, Stellan Skarsgard, Yorick van Wageningen, Geraldine James, Joely Richardson, Embeth Davidtz, Julian Sands, Joel Kinnaman, Alan Dale, David Dencik, Donald Sumpter, Goran Visnjic e Robin Wright. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MILLENNIUM - UOMINI CHE ODIANO LE DONNE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama di Millennium - Uomini che odiano le donne segue le vicende di un giornalista, Mikael Blomkvist, che grazie alla guida del giornale Millennium accende le luci sugli scandali e le truffe che colpiscono il mondo imprenditoriale e politico. In seguito ad un'inchiesta, denuncia senza successo Hans Erik, un industriale che avrebbe commesso diversi reati e che alla fine lo denuncerà per diffamazione. L'avvocato della potente famiglia Vanger incarica in seguito una hacker di indagare sulla vita di Mikael con il proposito di scoprire qualcosa di utile. Lisbeth ha un'acuta intelligenza, ma a causa di un'interdizione legale è affidata ad un tutore che ne sorveglia ogni mossa. Quando la sua guida viene colpita da un malore, Niks Bjurman subentra come suo avvocato e sfrutta la sua posizione per violentare Lisbeth. La ragazza riuscirà tuttavia ad ottenere la sua vendetta. Mikael invece riceve l'incarico da Henrik Vanger, un ex industriale ora anziano, di trovare qualsiasi traccia della figlia di un suo nipote. Vanger crede infatti che qualcuno della sua famiglia abbia deciso di uccidere Harriet e che il regalo che ogni anno gli viene inviato a nome della donna sia in realtà opera dei suoi aguzzini. Grazie alle sue indagini, Mikael troverà poi un collegamento fra la scomparsa di Harriet ed alcune torture compiute decenni prima da un serial killer. La sua vita si incrocerà in seguito anche con quella di Lisbeth, che raggiungerà l'isola di proprietà di Vanger per comunicare le informazioni ottenute sul giornalista.

