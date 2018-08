MINORITY REPORT/ Su Canale Nove il film con Colin Farrell (oggi, 24 agosto 2018)

Minority report, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Tom Cruise, olin Farrell e Max von Sydow, alla regia Steven Spielberg. Il dettaglio della trama.

24 agosto 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su canale nove

NEL CAST TOM CRUISE

Minority report, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 24 agosto 2018 alle ore 23,30. Si tratta di una pellicola di fantascienza diretta nel 2002 dal famoso regista Steven Spielberg e interpretata da Tom Cruise che veste i panni del protagonista John Anderton. Del cast fanno parte anche Colin Farrell (Danny Witwer) e Max von Sydow (Lamar Burgess). La sceneggiatura trae spunto da un racconto di Philip K. Dick, rapporto di minoranza. Minority Report è stato candidato ad un premio Oscar e ha vinto tre Saturn Award. Steven Spielberg, ha ricevuto invece il premio per migliore regista dalla Critic's Choiche Movie Award. Qualche anno dopo dal film è stata tratta anche una serie tv. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

MINORITY REPORT, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Futuro prossimo, gli omicidi non esistono più poiché la polizia ha ideato un nuovo sistema in grado di prevenirli. Il sistema sfrutta dei sensitivi, detti precog, i quali hanno delle visioni che permettono di catturare un omicida prima che lo diventi. Anche se molti criticano questo sistema, esso è riuscito a dare buoni frutti. Ad esserne soddisfatto è il poliziotto a capo del programma, John Anderton. John ha perso suo figlio che è stato assassinato prima che il metodo dei precog venisse messo a punto. Quando però il sistema viene sottoposto ad una revisione, per fugare qualunque dubbio circa la sua validità, un veggente accusa lo stesso John di essere prossimo a commettere un omicidio. Lui si convince di essere vittima di un complotto.

