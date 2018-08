Mara Venier ricorda Little Tony/ Video: "Ho fatto 9 edizioni di Domenica In, ricordo il mio grande amico"

Mara Venier ricorda Little Tony su Instagram. La conduttrice pubblica un video e scrive: "Ho fatto 9 edizioni di Domenica In, ricordo il mio grande amico Tony"

24 agosto 2018 Anna Montesano

Mara Venier

Si avvicina l'inizio di una nuova avventura televisiva per Mara Venier. La "zia d'Italia" fa il suo rientro alla Rai in grande stile, con il ritorno alla conduzione di Domenica In. Grande entusiasmo da parte della conduttrice, che ha espresso più volte la gioia e la soddisfazione di tornare allo show che per tanti anni l'ha vista alla conduzione e che tanti volti dello spettacolo ha visto al suo fianco. Tra questi anche il grande Little Tony, il cantante di "24 mila baci".È proprio per lui la dedica che Mara Venier ha fatto, nelle ultime ore, sul suo profilo Instagram. Ecco, infatti, quanto ha scritto: "Ho fatto ben 9 edizioni di “Domenica in “ricordo questa con il mio grande amico Tony...un uomo per bene ...ti ho nel cuore amico mio". Un bellissimo ricordo, con tanto di video di un loro momento insieme, che ha scatenato una pioggia di like.

LO SFOGO DI MARA VENIER SU INSTAGRAM

Proprio pochi giorni fa, Mara Venier ha risposto ad un fan su Instagram in merito a quella che sarà la battaglia di ascolti con l'amica Barbara D'Urso su Canale 5. “La concorrenza? Amore, Barbara è una bomba, una macchina da guerra! - ha ammesso la Venier - Che vuoi fare? Faremo quello che possiamo. Non esiste contraltare, ognuno fa il suo e peraltro io e Barbara siamo amiche, c’è una reciproca stima profonda." Così ha chiarito: "Rivalità? L’altra sera ero a cena con Barbara e ridevamo di questo. Lei è fortissima. E non per essere presuntuosa, ma me lo dice sempre: da quando sei andata via tu il pomeriggio ho cominciato a stravincere. Conosco il suo valore e sono anche sicura che vincerà lei, ma non faccio questa Domenica In per superare Barbara. Siamo troppo legate e troppo intelligenti per cadere in questa trappola”.

