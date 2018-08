Mattia Marciano ha tradito Vittoria Deganello?/ Uomini e Donne: le parole di lei chiariscono ogni dubbio

24 agosto 2018 Valentina Gambino

Mattia e Vittoria

Vittoria Deganello e Mattia Marciano si sono lasciati. La coppia nata durante l’ultima stagione del trono classico di Uomini e Donne, ha avuto modo di raccontare ai follower la rottura, lasciandoli di stucco. L’annuncio della fine è stato dato proprio all’ex corteggiatrice, dopo circa 8 mesi di amore. Il loro percorso televisivo non è stato sicuramente rose e fiori ma, una volta deciso di viversi fuori dal programma, le cose si sono sicuramente normalizzate. Ed infatti, mentre erano in televisione, sono stati accusati più volte di conoscersi già fuori e di essere dei falsi. L’unica cosa da fare per il buon Mattia, era semplicemente quella di sceglierla e vedere come andava una volta fuori. Così è accaduto. Proprio in questi giorni Vittoria sta passando un poco di giorni in pieno relax in vacanza a Palma Di Maiorca in compagnia di sua sorella. Naturalmente, durante la sua vacanza non sono di certo mancate le fotografie su Instagram. Una di queste però, ha allertato i fan, pensando potesse trattarsi di una frecciatina proprio nei confronti di Marciano, ipotizzando un tradimento.

Mattia ha tradito Vittoria? Le parole di lei

Dopo essersi accorta dell’equivoco scatenato sul web, Vittoria Deganello ha voluto immediatamente chiarire il suo punto di vista. Attraverso le Instagram Stories infatti, proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiarito la questione tramite un lungo video. Per i follower quindi, la ragazza avrebbe lasciato Mattia Marciano dopo avere scoperto un suo tradimento. “Il motivo non è questo, le mie sensazioni, i miei sesti sensi, non erano riferiti a quello, ma ad altre cose in base al nostro rapporto”, ha affermato l’influencer. Poi la veronese ha concluso: “Quindi, mi dispiace abbiate pensato questo, soprattutto che avete raffigurato lui come una persona di merd*. Non mi riferivo assolutamente a questo, ma ad altro. Che poi quelli sono problemi nostri, interni, era un semplice sfogo ed era appunto riferito ad altri lati della fine del nostro rapporto”. La didascalia della fotografia “incriminata”, ve la alleghiamo alla fine di questo articolo… giudicate voi: frecciatina oppure no? Lei – intanto - smentisce.

