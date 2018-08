Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, vacanze ad alta quota/ Salite mozzafiato in bici in Alta Badia

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, vacanze ad alta quota a San Cassiano, in Alta Badia. Una delle coppie vip più amate da italiane e italiani si sta godendo qualche giorno di relax dopo i rispettivi impegni lavorativi ed hanno scelto la montagna, tra le cime mozzafiato delle Dolomiti in Alto Adige. La conduttrice televisiva e il compagno sono insieme alle piccole Sole e Celeste, senza dimenticare i cagnolini: con loro ci sono infatti anche i barboncini Lilly e Leone. Relax ma anche sport: come riporta Vanity Fair, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi infatti sono stati ripresi in mountain bike con il caschetto indosso, intenti a scorazzare tra le salite delle montagne dell’Alta Badia. Una fatica maggiore per Trussardi, impegnato a trainare le due bambine con il carrello.

AMORE A GONFIE VELE

Escursioni a bordo di una mountain bike ma non solo: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi infatti hanno avuto il piacere di concedersi cene “luculliane” nei posti più in dell’Alta Badia. E Vanity Fair sottolinea: dal pane cotto sul momento all’insalata di montagna, passando per il burro di malga e la carcassa del coregone. L’amore, come dicevamo, procede a gonfie vele e sui social network la coppia si scambia messaggi pieni di affetto: “Certe volte amo starti accanto, nel silenzio, nella penombra….ed è proprio lì che ti vedo meglio, luce mia” o ancora "Together... insieme si sta bene ovunque... @therealtrussardigram #family #vacation #love". Michelle Hunziker è legata al figlio dello scomparso imprenditore e stilista Nicola Trussardi dal 2011 e dal loro amore sono nate le due piccole Sole, nata nel 2013, e Celeste, nata due anni più tardi.

