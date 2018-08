Olivia Bertè contro Loredana/ “Nostro padre ha molestato Mimì? Basta fango sulla famiglia”

Olivia Bertè contro Loredana: “Nostro padre ha molestato Mimì? Basta fango sulla famiglia”. La sorella più piccola spiega i problemi in famiglia e perché i rapporti sono tesi

24 agosto 2018 Silvana Palazzo

Olivia Bertè contro Loredana

Rapporti tesi nella famiglia Bertè. La più piccole delle due note sorelle, Mimì (Mia Martini) e Loredana, dopo una vita di silenzio ha deciso di parlare. «Il problema è Loredana», chiarisce subito Olivia nell'intervista rilasciata a La Nazione. «Insulta mio padre senza motivo durante incontri pubblici e concerti. Anche in televisione, dove la invitano». La questione verte, dunque, su Radames Giuseppe Bertè. «Non può infangare il suo nome, perché era un stimatissimo professore - e poi aggiunge - Né quello di mia sorella: sono tutti e due morti e non si possono difendere». Un fiume in piena Olivia Bertè, entrata poi nel merito delle dichiarazioni di sua sorella Loredana: «Poche sere fa in Versiliana è riuscita ad accusarlo di essere stato un violento con tutte noi, cosa non vera. È arrivata addirittura a accusarlo di aver molestato sessualmente Mimì». Anche questo avrebbe incrinato i loro rapporti: «Comunicare con lei ormai è impossibile. Non ci vediamo da anni a causa del suo carattere».

“NOSTRO PADRE HA MOLESTATO MIMÌ? BASTA FANGO”

C'erano scontri a casa Bertè, ma per Olivia come in tutte le famiglie. Nell'intervista a La Nazione ha spiegato che suo padre inizialmente non vedeva di buon occhio la volontà di Mimì di diventare artista. «Dopo discussioni e scontri fra loro, i miei si sono separati: io avevo sei mesi e Mia 11 anni». Olivia ha poi aggiunto che dopo la separazione Mimì ha cercato di riallacciare i rapporti col padre. Insomma, il rapporto paterno è stato sudato: «Sì, ma bellissimo». Olivia arriva ad appellarsi anche ai fan di Loredana: «Dico basta per favore anche al pubblico che arriva ad applaudire Loredana quando butta fango sulla mia famiglia durante i concerti». Tante volte Olivia ha pensato di rivolgersi ad un avvocato, ma per ora preferisce rivolgersi direttamente alla sorella attraverso le pagine de La Nazione: «Loredana, basta. Non hai diritto di usare la tua popolarità contro il ricordo di nostro padre e nostra sorella. Continua pure a ignorare me e la tua famiglia, ma smettila».

© Riproduzione Riservata.