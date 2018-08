PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 24 agosto 2018, le previsioni: Capricorno flop, Ariete top, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 agosto 2018: previsioni segno per segno: Capricorno insoddisfatto, Sagittario confuso, tutti gli altri? Quali sono i segni al top?

24 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 24 AGOSTO 2018

Andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nel dettaglio, scomponendolo segno per segno. Toro: il venerdì si prospetta una giornata pesante. Bisogna assolutamente cercare di vivere le cose con una certa tranquillità. Da domenica ci sarà un ottimo recupero. Tra settembre e ottobre qualcosa cambierà. Questo è un momento in cui si possono vivere delle ottime novità nell'ambito economico. Leone: si è decisamente in una fase di recupero che però non è stata completa. Non ci si deve fermare mai, dato che è un periodo in cui c'è molta energia come segno di fuoco, però alcune volte ci si deve anche rendere conto che sia il caso di fermarsi. Quindi bisogna fare attenzione all'aspetto fisico. C'è la possibilità di fare degli incontri per il futuro che potrebbero aprire delle strade molto interessanti sia dal punto di vista sentimentale che da quello puramente professionale.

CAPRICORNO INSODDISFATTO, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quali sono i segni da considerarsi flop. Il Sagittario è decisamente confuso, non si ritrova più, non è se stesso. Sarebbe meglio cercare di cambiare qualcosa perché attendere una soluzione senza agire è davvero molto difficile. Il Capricorno non si può dire del tutto soddisfatto di questo momento, perché è limitato e non riesce a trovare la strada per ottenere quello che considera un vero salto di qualità. L'obiettivo numero uno di questo momento è la ricerca della tranquillità che in alcune parti di quest'anno è sembrata una vera e propria chimera. Sarà un weekend sottotono per la Vergine che è invitata ad agire per provare già oggi a raccogliere risultati che in passato sembravano anche abbastanza scontati. Serve un po' di coraggio e soprattutto la voglia per riuscire a raggiungere gli scopi che ci si è prefissati ormai da tempo.

ARIETE IL PEGGIO ALLE SPALLE, SEGNI AL TOP

Ora invece è giunto il momento di soffermarci sui segni al top per la giornata di oggi. Ariete vivrà un weekend davvero molto positivo. Forse si è passato un mese faticoso con qualche pesantezza difficile da accettare e da gestire. Ora è il momento di prendersi delle rivincite e di riuscire a trovare una strada anche sotto il punto di vista sentimentale. I Gemelli vivranno un weekend in cui ci sarà molta energia da sfruttare. Sono ottime le prospettive anche sotto il punto di vista sentimentale, con i single che potrebbero essere favoriti negli incontri. La giornata di oggi offre delle stelle positive per la Bilancia, favorita nelle decisioni che prenderà nelle prossime ventiquattro ore. Giove a favore può regalare allo Scorpione dei segnali molto interessanti in vista del futuro, ora è il momento di riuscire finalmente ad ottenere una svolta che si attendeva ormai da molto tempo.

