Rita Dalla Chiesa, lite social per divieto ai cani nei ristoranti/ “E io magari devo mangiare vicino a te?”

Rita Dalla Chiesa, lite social per divieto ai cani nei ristoranti: “E io magari devo mangiare vicino a te?”, ha twittato ad un utente che aveva attaccato chi è pro all'accesso degli animali

24 agosto 2018 Silvana Palazzo

Rita Dalla Chiesa

Molte immagini di cani da soccorso sono state diffuse sui social nei giorni della tragedia del ponte Morandi crollato a Genova. Impegnati nelle complesse e pericolose operazioni di salvataggio, sono stati protagonisti inconsapevoli di una polemica social che ha visto coinvolta Rita Dalla Chiesa. Le immagini in molti casi sono state accompagnate da messaggi rivolti a tutte quelle persone che chiedono il divieto di accesso dei cani negli esercizi pubblici. E ciò ha scatenato liti social tra le due fazioni, tra chi è pro e contro all'accesso di questi animali nei locali pubblici. Tra chi è favorevole c'è Rita Dalal Chiesa, che è entrata in polemica con un utente che su Twitter aveva scritto: «C'era una su fb che aveva fatto un post di 30 righi in cui praticamente diceva che i cani devono entrare nei ristoranti perché sono degli eroi. Questo è il livello della gente al momento. Io devo mangiare con un labrador vicino perché esistono cani addestrati al salvataggio».

RITA DALLA CHIESA, LITE SOCIAL PER DIVIETO AI CANI NEI RISTORANTI

Il tweet non è passato inosservato alla conduttrice televisiva, che in modo molto diretto ha risposto: «Pensa che io magari devo mangiare vicino a te!». È partito così un botta e risposta con tanto di riferimento alla vicenda del cane eroe morto per la fatica dopo aver salvato la vita di sette persone sotto le macerie. Il concetto è stato ribadito in un tweet dove poi ha scritto: «Il primo cartello che vedo con scritto “qui non posso entrare” chiamo la Guardia di Finanza per un controllo del vostro locale. Sappiatelo». E sotto ha allegato l'immagine di un cane a cui viene fatta una flebo con la scritta “Questo eroe a 4 zampe è morto per la stanchezza dopo aver salvato 7 persone dalle macerie”. L'immagine però, per dovere di cronaca va precisato, non risale al 20 agosto ma ad un terremoto avvenuto in Ecuador nell'aprile del 2016. Il protagonista di questa vicenda era Dayko, un Labrador di 5 anni impegnato nelle ricerche tra le macerie e colto da infarto per una grave disidratazione. Ma resta il concetto dell'accessibilità degli animali, apprezzato da diverse persone attraverso il loro like.

Pensa che io magari devo mangiare vicino a te! — rita dalla chiesa???? (@ritadallachiesa) 20 agosto 2018

