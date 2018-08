Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo / I coniugi pizzicati a Ischia: Estate bollente e amore a gonfie vele

Sabrina Ferilli è stata pizzicata nel bel mezzo delle sue vacanze a Ischia in compagnia del marito Flavio Cattaneo. L'attrice sfoggia un bikini, che sottolinea le sue forme perfette

24 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Sabrina Ferilli

Estate bollente per Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo, che nei giorni scorsi sono stati pizzicati a largo delle coste di Ischia nel bel mezzo delle loro vacanze. I due, marito e moglie dal 2011 e insieme dal 2005, hanno sempre cercato di mantenersi a debita distanza dalle luci dei riflettori, una formula che a quanto pare si è rivelata vincente, dal momento che, nonostante i 13 anni di vita di coppia, entrambi appaiono più affiatati che mai. A pizzicarli, nel bel mezzo della loro vacanza, gli scatti pubblicati sull'ultimo numero del settimanale Gente, che ha immortalato l'amatissima showgirl in splendida forma, mentre sfoggia con orgoglio le sue curve in alto mare. 54 anni, una carriera da sogno e un fisico da fare invidia alle sue più giovani coetanee, ma qual è il segreto di Sabrina Ferilli? "Io sudo e tanto, vado in palestra quattro volte a settimana, ma questo mi permette di mangiare e di bere quello che voglio. Mai fatta una dieta. A tavola non accetto privazione", si legge sul noto settimanale.

VACANZE IN FAMIGLIA

Nella loro vacanza a Ischia, Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo non sono da soli: assieme a loro ci sono infatti anche il figlio di lui, nato dal suo precedente matrimonio con Cristina Goi, e la sua fidanzatina. Nelle foto pubblicate da Gente, l'attrice non perde infatti occasione di divertirsi in compagnia dei due ragazzi fra risate e chiacchiere, ma, al centro del suo mondo, c'è sempre il suo Flavio, al quale, come rivelano le immagini pubblicate da Gente, non può fare a meno di riservare un tenero bacio. Immortalati dai flash dei fotografi appostati a pochi metri da loro, i due coniugi Cattaneo appaiono felici e complici, segno che a 13 anni dall'inizio della loro relazione, e a sette dal fatidico sì, sulla loro coppia non vi è traccia di alcuna crisi. Un'estate serena, tra amore e affetti, quella che sta vivendo Sabrina Ferilli, che non perde mai occasione di immortalare le sue giornate negli scatti condivisi sul suo profilo social. A questo link è possibile visualizzare una delle sue ultime foto.

