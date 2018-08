Solo / Anticipazioni replica terza puntata: Marco accetta la proposta di nozze, sposerà Agata (24 agosto)

Solo, anticipazioni replica terza puntata: mentre Marco, sui richiesta del capo famiglia del Corona, decide di sposare Agata, scoppia la faida con il clan dei Gargano.

24 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Marco Bocci, protagonista di Solo (Instagram)

Il ruolo dell'agente sotto copertura Marco Pagani nel clan Corona è sempre più importante: Solo, infatti, decide di accettare la richiesta del capo famiglia e di sposare la giovanissima Agata. Questa scelta, però, metterà in crisi sia la figlia del boss, determinata a non lasciare che suo padre decida per la propria vita, sia Barbara, che aspetta un figlio da Marco e non sa se dirglielo o meno. Intanto, le vicende del clan entrano sempre più nel vivo con lo scoppio della faida con i Gargano, i quali possono contare sull'alleanza stipulata in gran segreto con Vincenzo Corona. Ci sarà infatti un terribile agguato che metterà in pericolo la vita dei componenti dell'intera famiglia, ma a salvarli dal loro destino sarà ancora una volta Marco, che riuscirà a mandare a monte l'intero piano. Lo zelo del protagonista, però, non passa inosservato e Santo, sempre più sospettoso, comincia a pedinarlo al fine di far luce sulle sue reali intenzioni. È così che l'affiliato al clan dei Corona scopre la sua vicinanza agli ambienti delle forze dell'ordine, intuendo sin da subito il suo ruolo da infiltrato.

I SOSPETTI DI SANTO

Quando Santo si accorge che Solo è in realtà un agente di polizia infiltrato nei traffici del clan dei Corona, scopre anche che il commissario Sasso, nonostante la straordinaria mira di Marco, è ancora vivo. Nelle sue indagini, l'uomo riesce inoltre a pizzicare Marco in compagnia di Barbara, ma, quando quest'ultima si rende conto di essere spiata, sale di corsa sulla sua auto per raggiungere al più presto il clan dei Corona. Nella sua folle corsa sarà inseguito da Marco al volante della sua BMW, il quale, negli attimi concitati dell'inseguimento, urterà la sua automobile mandandolo fuori strada e uccidendolo. I Corona, completamente all'oscuro di tutto e fermamente convinti della fedeltà di Marco, crederanno che la morte di Santo sia stata causata da un incidente dovuto all'alta velocità, ma a distrarli dalla verità dei fatti sarà l'idea di un nuovo agguato, questa volta organizzato proprio dal capo famiglia. Riuscirà Antonio Corona a distruggere il clan dei Gargano?

