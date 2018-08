Stefano De Martino ed Emma Marrone / Nuovo gesto social della cantante: è delirio tra i fan!

Stefano De Martino ed Emma Marrone, fan in deliro per il nuovo gesto social della cantante nei confronti del ballerino. Emma lascia un like a Stefano e....

24 agosto 2018 Anna Montesano

Stefano De Martino e Emma Marrone

Quando qualche giorno fa, Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno ricominciato a seguirsi si Instagram, il web è impazzito. In molti si sono chiesti cosa si celi dietro questo gesto social, che può apparire banale ma che è invece molto importante, che sancisce una chiara riappacificazione. Per molti addirittura un riavvicinamento. E così ecco partire le speculazioni dei fan, enfatizzate dal sogno di rivederli un giorno di nuovo insieme. Ecco perché il nuovo gesto della cantante nei confronti del suo ex ha sollevato ulteriori sospetti. Emma ha lasciato un like sotto l'ultima foto Instagram postata da Stefano. In questa De Martino è in posa e si scatta una foto che lo vede unico protagonista. Ed ecco lì il like di Emma. Un gesto che sta probabilmente a significare che tra i due esiste un'amicizia o, comunque, un rapporto cordiale, anche se molti continuano a sognare il ritorno di fiamma.

LE RIVELAZIONI DI STEFANO DE MARTINO

Eppure le dichiarazioni di Stefano De Martino in merito alla sua situazione sentimentale sono ben siatanti dalle speranze nutrite dai fan. Intervistato dal settimanale Nuovo, il merito all'amore, Stefano confessa: “L’amore passa, così come la passione. Quello vero esiste soltanto fra genitori e figli: amo mio figlio più di ogni altra cosa.” E sulla possibilità di rifarsi una famiglia: “Se ci penso? A giorni alterni: vivo bene da solo. Quando non proverò fastidio ad avere una donna che gira per casa, vorrà dire che ho incontrato quella giusta. Nel frattempo ho capito che nella convivenza ci vuole tanta, ma tanta pazienza.” E il secondo matrimonio? “No. Io mi sono sposato per amore e con consapevolezza. Adesso, visto il fallimento, non mi risposerei: si può fare un passo così importante solo dopo tanti anni che due persone stanno insieme e il rapporto è ormai collaudato.”

© Riproduzione Riservata.