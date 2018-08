THE VILLAGE/ Su La7 il film con Bryce Dallas Howard (oggi, 24 agosto 2018)

The Village, il film in onda su La7 oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Joaquin Phoenix e Bryce Dallas Howard, alla regia M. Night Shyamalan. La trama del film nel dettaglio.

24 agosto 2018 Cinzia Costa

il film horror in seconda serata su la7

NEL CAST JOAQUIN PHOENIX

The Village è una pellicola horror di M. Night Shyamalan che verrà trasmessa nella seconda serata di questo venerdì 24 agosto 2018 su La7. Il titolo originale è rimasto invariato anche in italiano e vuol dire semplicemente Il villaggio. Gli attori protagonisti del film sono Joaquin Phoenix (Lucius Hunt), Bryce Dallas Howard (Ivy Walker), Adrien Brody (Noah Percy), William Hurt (Edward Walker, padre di Ivy) e Sigourney Weaver (Alice Hunt, madre di Lucius). Il film è stato candidato a diversi premi cinematografici, tra i quali ad un Oscar per la migliore colonna sonora composta da James Newton Oward. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE VILLAGE, LA TRAMA DEL FILM HORROR

In un villaggio vive un gruppo di persone che ha una regola da seguire, non ci si può allontanare dal villaggio stesso per nessun motivo. Infatti nella foresta che circonda le case si annidano terribili creature pronte a ghermire chiunque sia tanto incauto da avventurarsi tra gli alberi. A parte questo, nel villaggio la vita scorre abbastanza tranquilla, fino a che non sboccia l'amore tra il giovane Lucius e Ivy, che è cieca. L'idillio tra i due rischia di turbare il terzetto che Lucius e Ivy formavano con Noah, un ragazzo che ha disturbi mentali. Quando Noah sa che Lucius e Ivy si frequentano perde la testa e ferisce il primo con un coltello. Lucius rischia di morire a meno che non riceva una medicina che però si trova oltre la foresta. Ivy ottiene da suo padre il permesso di andare, ma prima riceverà delle rivelazioni che la lasceranno esterrefatta...

