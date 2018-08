Temptation Island Vip / Stefano Bettarini e Nicoletta nel cast: il commento di Simona Ventura e non solo...

24 agosto 2018 Anna Montesano

Ha fatto scalpore la notizia della partecipazione di Stefano Bettarini e della fidanzata Nicoletta Larini a Temptation Island Vip. La sorpresa nasce dal fatto che la conduttrice di questa primissima edizione della versione Vip è Simona Ventura, ex moglie di Bettarini. Sono tanti i telespettatori curiosi di scoprire come si evolverà la loro storia e se ci saranno commenti da parte della Ventura. Nello scorso numero del settimanale Nuovo, si legge: "Archiviati i rancori per il divorzio, dopo dieci anni di nozze, Simona e Stefano sono uniti nell'educazione dei figli. 'La nostra famiglia allargata è sempre più unita' ha detto SuperSimo'". Per quanto riguarda, invece, Stefano e Nicoletta: "Lei ha 25 anni meno di lui. Per Stefano è una storia seria - dopo tanti flirt - e lo ha portato alla convivenza a Viareggio, nella sua casa."

UNA CRITICA PER IL PROGRAMMA

Il settimanale Nuovo, inoltre chiarisce: "Niente nozze né figli, ha detto il Betta. Ma un programma insieme sì, con la benedizione dei due ragazzi, che in Nicoletta hanno trovato un'amica". E mentre le coppie si preparano alla partenza, c'è chi ha un critica per il programma. Nella sua rubrica su Nuovo, in risposta ai complimenti di una fan per il format di Temptation Island, Alessandro Cecchi Paone risponde:"Mi spiace dissentire totalmente da lei. Ho ricevuto un'educazione che non vede di buon occhio la pubblicizzazione di fatti che dovrebbero restare intimi. Ansie, dolori d'amore o, peggio ancora, i tradimenti fanno molto male se esposti al pettegolezzo di massa. Quelli come me sono abituati a interessarsi dei fatti privati altrui soltanto per tentare di mettere pace".

