UNA FAMIGLIA IN FUGA/ Su Rai Tre il film con Patrick Swayze (oggi, 25 agosto 2018)

Una famiglia in fuga, il film in onda su Rai Tre oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Patrick Swayze, Halle Berry e Sabrina Lloyd, alla regia Darrell Roodt. Il dettaglio della trama.

Una famiglia in fuga, il film in onda su Rai Tre oggi, sabato 25 agosto 2018 alle ore 14,55. Una pellicola di genere commedia e drammatica Famiglia in fuga (Father Hood) che ha come attore protagonista il compianto attore statunitense Patrick Swayze. Swayze veste i panni di Jack Charles e al suo fianco c'è Halle Berry che veste i panni di Kathleen Mercer. La regia è di Darrell Roodt e le riprese si sono svolte a Los Angeles, in California, a Las Vegas, in Nevada, a San Antonio in Texas e a New Orleans in Louisiana. Il film non fu molto apprezzato nè dalla critica nè dal pubblico. Venne rilasciato nelle sale cinematografiche il 27 agosto del 1993. Il video dei REM di Everybody Hurts è stato girato mentre l'autostrada era chiusa per consentire le riprese di questo film. Il personaggio di Jack Charles è ispirato ad una persona realmente esistita, Mike Hardy, che ha fatto anche da consulente tecnico per questo film. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

Jack Charles è un truffatore che vive di espedienti e che è da poco uscito dal carcere. A questo punto ritrova i suoi due figli che per lui sono poco più che degli estranei e decide di provare ad instaurare un rapporto con loro. All'inizio non è facile ma poco alla volta la famiglia si viene formando, finché però i servizi sociali decidono che i bambini non possono stare con un tipaccio come Jack. Lui però non si dà per vinto e non ci sta a perdere i figli appena ritrovati. Li carica in macchina e insieme partono per una rocambolesca fuga attraverso gli States.

