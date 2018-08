Uomini e Donne/ Nuovi tronisti: novità su Lara Zorzetto e quella risposta di Giulia De Lellis (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i nuovi tronisti? Lara Rosie Zorzetto sempre più vicina. Potrebbe esserci anche Giulia De Lellis?

24 agosto 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Manca ormai pochissimo alla prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne. Il 29 agosto, Maria De Filippi torna nel noto studio di Canale 5 per dare inizio alla nuova stagione ma, soprattutto, per svelare al vasto pubblico del dating show chi sono i nuovi tronisti. È questa la domanda che rimbomba ormai da settimane: i più curiosi non vedono l'ora di scoprire se la redazione esaudirà le loro richieste e darà un posto sul trono a Lara Rosie Zorzetto, che potrebbe in ogni caso essere ospite della prima registrazione così come tutti gli altri protagonisti di Temptation Island (così come accade ogni anno). È proprio in questa occasione che Maria potrebbe proporle il trono e starà poi alla ragazza decidere se accettare o meno.

GIULIA DE LELLIS: UNA POSSIBILITÀ DI VEDERLA SUL TRONO?

Con la fine (definitiva) della sua storia d'amore con Andrea Damante, in molti sono tornati a sperare che accanto a Lara Zorzetto potesse davvero esserci lei: l'amatissima Giulia De Lellis. Proprio lei che ha trovato l'amore a Uomini e Donne, potrebbe tornare dopo che quello stesso amore si è concluso. I 3 milioni di follower della De Lellis si chiedono se ci sia una reale possibilità di vederla tronista eppure sono proprio le sue parole a farci credere che è davvero improbabile che ciò accada. È invece chiaro che Giulia sta cercando di "rialzarsi" dopo la fine della storia d'amore con Andrea, una parentesi davvero forte e importante della sua vita. Lei stessa di recente su Instagram, rispondendo a una fan, ha ammesso di essere felice anche se è per lei un periodo particolare: "Se sono felice? Perché non dovrei esserlo? - ha esordito Giulia, spiegando - I problemi della vita sono altri! Io sono molto fortunata e sono felice. È un periodo di riassestamento ma non mi lamento!"

