Uomini e Donne/ Tomas Fierro e Donatella Lopar, video: compleanno in amore per la coppia! (Trono Over)

24 agosto 2018 Anna Montesano

Tomas e Donatella, trono Over

Tra le coppie nate nel corso dell'ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne c'è quella composta da Tomas Fierro e Donatella Lopar. La loro frequentazione nel noto dating show ha fatto discutere ma ha soprattutto appassionato il vasto pubblico che oggi, a mesi dal loro addio alla trasmissione, si chiede se la loro relazione continui o no. La risposta è positiva: la storia tra Tomas e Donatella continua e a gonfie vele. A confermarlo sono le foto e i video pubblicati su Facebook e Instagram dalla coppia, che conferma una fortissima sintonia. Lo scorso 15 agosto, Donatella ha festeggiato il suo compleanno e non è mancata sui social una dedica d'amore del suo fidanzato. "Tanti auguri di buon compleanno amore mio, sei una persona speciale." ha scritto Tomas sul suo profilo Facebook, postando una foto di Donatella.

AMORE A GONFIE VELE PER TOMAS E DONATELLA

Segue anche un video, postato ancora sui social, in cui si vede Donatella tagliare la torta del suo compleanno e, al suo fianco, l'inseparabile Tomas. A Uomini e Donne, l'ex cavaliere aveva fatto sapere "Sono un bonaccione, sono un pochettino fragile perché quando sono innamorato mi dedico completamente a lei. Tutto quello che lei fa è oro colato", ed effettivamente la sua dedizione per Donatella è evidente. I due, in questi giorni, stanno godendosi qualche giorni di vacanza assieme, con loro anche il cagnolone della Lopar. Copme raccontato alle pagine di Uomini e Donne Magazine, i due trascorreranno qualche giorno in Salento per la loro primissima vacanza di coppia!

