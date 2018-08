ALBA PARIETTI / "Ci sono persone che ti rendono la vita migliore", mentre su Maria De Filippi...

25 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Alba Parietti (Instagram)

Alba Parietti rivolge oggi un affettuoso pensiero ad una persona importante della sua vita di cui però rende nota soltanto l'iniziale "C". In un lungo post pubblicato su Instagram, infatti, confessa di essere felice proprio grazie a quelle persone che ti rendono migliore la vita senza però volere nulla in cambio. Ammette, infatti, di essere stata conquistata dall'anima di quest'uomo o donna: "Oggi è una giornata speciale. Ci sono persone che sanno riempire la vita , farti sentire una perla rara, senza ipocrisia o retorica, persone che ti fanno sentire importante per come sanno raccontarti il loro tempo e regalartelo. Ci sono persone che non vogliono qualcosa in cambio, ma vogliono sapere chi sei, renderti la vita migliore, che sanno regalarti poesia e sorriso, che sono un privilegio in una vita". Continua quindi il suo lungo ringraziamento: "Oggi in particolare ci sei stato tu C. Mi hai regalato un racconto, mi hai regalato la bellezza della tua anima e intelligenza, il tuo tempo. Ogni volta mi rallegri e mi conquisti l'anima".

LA POLEMICA CONTRO MARIA DE FILIPPI

Se da un lato Alba Parietti sembra felice insieme ad una persona a lei cara e più in generale ad alcuni amici che la sostengono in ogni occasione, dall'altro continua a tenere banco la polemica legata ad alcune sue recenti dichiarazioni su Maria De Filippi. In una recente intervista a Leggo, infatti, la showgirl ha ammesso il proprio rammarico professionale per avere lavorato pochissimo con la regina delle reti Mediaset, che stima molto ma che nonostante questo non l'ha mai presa seriamente in considerazione per i suoi programmi. "Chissà che cosa c'è che di me non le va", ha confessato la Parietti, "È molto brava e credo che anche lei mi stimi. Quando ho partecipato a Ballando con le stelle mi hanno riportato spesso i suoi complimenti. Tuttavia mi sono sempre chiesta come mai non mi abbia mai portato a lavorare con lei" (clicca qui per leggere tutti i dettagli sulla questione). La Parietti ha quindi dichiarato di non conoscere le ragioni di questa mancata collaborazione, forse dovuta a due personalità dominanti.

