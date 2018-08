ASSASSINIO SUL NILO/ Su Rete 4 il film con Peter Ustinov (oggi, 25 agosto 2018)

Assassinio sul Nilo, il film in onda su Rete Quattro oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Peter Ustinov, David Niven e Mia Farrow, alla regia John Guillermin. Il dettaglio.

25 agosto 2018 Cinzia Costa

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PETER USTINOV

Assassinio sul Nilo, il film in onda su Rete Quattro oggi, sabato 25 agosto 2018 alle ore 15,30. La sceneggiatura si basa su un romanzo Poirot sul Nilo della nota scrittrice di gialli Agatha Christie. Le musiche sono state composte dal musicista italiano Nino Rota. L'investigatore belga Hercule Poirot è interpretato da Peter Ustinov, che ha vestito i suoi panni anche in altri film. Del cast fanno parte anche altri grandi attori hollywoodiani tra i quali David Niven (il Colonnello Johnny Race), Mia Farrow (Jacqueline De Bellefort), Bette Davis (Marie Van Schuyler), Angela Lansbury (Salomè Otterbourne), Olivia Hussey (Rosalie Otterbourne) e Maggie Smith (Miss Bowers). Assassinio sul Nilo vinse un premio Oscar per i costumi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ASSASSINIO SUL NILO, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Linnet e Simon sono in viaggio di nozze in Egitto e si trovano a bordo del battello Karnak insieme a numerosi altri passeggeri, tra i quali c'è anche l'investigatore Hercule Poirot. La giovane coppia è seguita da vicino da Jacqueline, la quale era un tempo amica di Linnet e fidanzata di Simon. Chiaramente adesso lei odia i due e vorrebbe solo fargliela pagare, al punto che una sera spara con la sua pistola a Simon. Per fortuna non lo ferisce gravemente ma l'arma sparisce, e il mattino dopo Linnet viene ritrovata morta. Toccherà a Poirot sciogliere il mistero e scoprire l'assassino.

© Riproduzione Riservata.