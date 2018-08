Antonella Clerici dimagrita / Foto: la conduttrice in gran forma per il ritorno in tv con Portobello

Antonella Clerici è pronta per tornare con il remake di Portobello. La conduttrice si mostra dimagrita e in gran forma in uno scatto postato su Instagram

25 agosto 2018 Anna Montesano

Antonella Clerici è pronta per tornare con il remake di Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora e, in attesa che inizi, si mostra dimagrita e in gran forma su Instagram. La Clerici ha anticipato che assisteremo ad uno spettacolo con un tocco verso il femminile grazie alla presenza di Carlotta Mantovan al “centralone”. Intanto la presentatrice, insieme al compagno Mattia Garrone, si è concessa una vacanza in Normandia per ricaricare le batterie. Su Instagram ha pubblicato una foto da Deauville insieme ad un’amica nota: la nutrizionista Evelina Flachi, che ha lavorato con lei a La prova del cuoco, che dalla prossima stagione vedrà alla guida Elisa Isoardi. Intanto, dalle foto pubblicate su Instagram, i tantissimi follower della Clerici hanno potuto ammirare la forma fisica invidiabile di un personaggio della tv davvero amatissimo.

LE RIVELAZIONI DELLA CLERICI SU PORTOBELLO

Intanto, attraverso un'intervista riportata dal portale ilmessaggero.it, ha espresso la sua opinione sulla trasmissione che si appresta a condurre e di quella che ha appena lasciato: "Per riportare in Rai 'Portobellò ci voleva una presentatrice di una certa età, una persona che quella trasmissione l'ha vista. Io ricordo tutto di quel periodo, le immagini di Enzo in manette, le cronache sulla sua vicenda, credo che abbia subito l'ingiustizia più grande che si possa sopportare." La Clerici, in questa occasione, non ha non potuto non citare il suo addio a La Prova del Cuoco, che da questa stagione vedrà alla guida Elisa Isoardi. "Nella Prova del cuoco lascio una fetta della mia vita e anche Roma, una città che mi ha dato tutto, ma era arrivato il momento, il mio cuore e la mia pancia mi dicevano di misurarmi su altre cose. Non ho dubbi che Elisa farà benissimo" ha ammesso Antonella.

