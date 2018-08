Asia Argento, un altro attore accusa: "Video seminuda"/ Ultime notizie: Jimmy Bennett, ombre sul suo avvocato

Asia Argento e Jimmy Bennett

Asia Argento, un altro attore accusa: "Video seminuda”: dopo Jimmy Bennett, spunta il caso Jeff Leach. L’attrice italiana, paladina del movimento #metoo, è finita nella bufera negli ultimi giorni per l’accusa della baby star classe 1996, che ha affermato di essere stato abusato sessualmente quando era ancora minorenne (17 anni, ndr). Ora spuntano nuove dichiarazioni, come sottolineato dai colleghi inglesi del Daily Mail: parliamo di Jeff Leach, comico che ha sostenuto al programma ‘Legion of Skans’ che Asia Argento gli aveva inviato foto e video in cui appariva in topless senza che questi fossero richiesti. La figlia di Dario Argento gli avrebbe infatti inviato sul social network Snapchat delle foto col seno scoperto mentre era in compagnia della sua fidanzata: “Sapeva che ero con la mia ragazza, noi eravamo amici e mi ha mandato questo video in topless con scritto ‘Hey Jeff’. Le ho risposto che non poteva mandarmi questa m…”.

OMBRE SULL'AVVOCATO DI JIMMY BENNETT

Il podcast risale allo scorso 2 giugno 2018, antecedente al suicidio del compagno di Asia Argento, Anthony Bourdain. E spunta un particolare decisamente interessante su Sattro, legale di Jimmy Bennett. Come sottolineato da Vanity Fair, l’avvocato era ‘ossessionato’ dallo chef: sui social network, in particolare Instagram, era pieno di riferimenti a lui. Ma qualcosa è cambiato: Sattro ha modificato la biografia del uo profilo, eliminando inoltre ogni riferimento al cuoco americano, fino a chiudere il suo account rendendolo privato. E ancora: prima di chiudere il profilo, Sattro aveva cancellato un suo commento a un ritratto di Anthony Bourdain dello scorso giugno 2018, quando morì suicida. “Quest’uomo, che non ho mai incontrato, ha avuto una grandissima influenza su di me da giovane. Mi ha ispirato e mi continua a ispirare... Il mondo ha perso il suo più grande ambasciatore. E io ho perso una grande fonte d’ispirazione”, le sue parole.

