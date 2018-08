BELFAGOR - IL FANTASMA DEL LOUVRE/ Su Iris il film con Michel Serrault (oggi, 25 agosto 2018)

Belfagor - Il fantasma del Louvre, il film in onda su Iris oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Sophie Marceau e Michel Serrault, alla regia Jean-Paul Salomé. Il dettaglio della trama.

25 agosto 2018 Cinzia Costa

il film fantasy nella seconda serata di iris

NEL CAST SOPHIE MARCEAU

Belfagor - Il fantasma del Louvre, il film in onda su Iris oggi, sabato 25 agosto 2018 alle ore 23,00. Nei sotterranei del museo d'arte più famoso al mondo, nel cuore della Parigi fashion ma misteriosa, una presenza inquietante si aggira portando tensione e terrore. Di chi parliamo? Della pellicola che che turberà di nuovo il pubblico come lo fece in passato, ancora di più con lo sceneggiato originale italiano tra i più amati del bianco e nero. Il film di cui parliamo è 'Belfagor - Il fantasma del Louvre, un lungometraggio paranormale del 2001, ancora una volta pronto a raccontare ciò che succede nell'oscurità del museo del Louvre dopo lo spegnimento delle luci, tra le casse nei sotterranei dei corridoi umidi e antichi, nella roca voce di questa presenza paranormale così inquietante oramai per quattro generazioni. Direttore della produzione francese è il cineasta Jean-Paul Salomé il quale, ispirato proprio dallo sceneggiato, anche per il film ha richiesto fosse mantenuto in alcune scene il bianco e nero, per esaltare la sua arte di regista citazionista e manierista di stile. Protagonista e, inutile nasconderlo, è il segreto di Pulcinella, fantasma al femminile, la bella Sophie Marceau interpreta il classico doppio ruolo di Lisa Anderson e Belfagor mentre nella parte di Verlac, il grande attore Michel Serrault, se ricordate 'Amici miei' nella sua piccola saga, era l'innamorato 'frou frou' di Ugo Tognazzi. Ma adesso, è arrivato il momento di scoprire nel dettaglio la trama del film.

BELFAGOR - IL FANTASMA DEL LOUVRE, LA TRAMA DEL FILM FANTASY

Lisa Anderson ha un'attività di vendita, il classico bookshop museale, proprio all'interno del celebre museo del Louvre nel cuore di Parigi. Non solo arte e grandi pittori al Louvre ma la terza maggiore collezione di eredità egiziana dopo Il Cairo e Torino e proprio l'arrivo di una spedizione direttamente dall'Egitto, porterà brividi notturni nel museo. In una cassa, in particolare, un sarcofago contenente una mummia, sarà fonte di misteri e inquietudine. La mummia, studiata dall'egittologa Glenda Miller, porta con se diversi misteri. La vita di Lisa comunque procede, il suo lavoro ha successo, assieme al giovane Martin, conosciuto da pochissimo, forse ipotetico amore, scoprono di notte un corridoio segreto che conduce direttamente dalle sale del museo ai sotterranei nei quali, complice la tenebra e l'assenza di luci dirette, la sensazione di inquietudine è davvero estrema. Senza cercarselo arriveranno proprio al cospetto della mummia antica e la loro presenza risveglierà l'energia arcaica e ultraterrena della reliquia egizia, l'inizio di un'escalation di terrore.

© Riproduzione Riservata.