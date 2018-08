BLADE RUNNER/ Su Canale 20 il film con Harrison Ford (oggi, 25 agosto 2018)

Blade runner, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Harrison Ford, Rutger Hauer e Deryl Hannah, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel dettaglio.

25 agosto 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su 20

NEL CAST HARRISON FORD

Blade runner, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 25 agosto 2018 alle ore 21,00. Siate quindi puntuali all'appuntamento perché, direttamente dal 1982, il film più amato, ispirante, acclamato del genere fantascientifico in generale, apocalittico e distopico nello specifico, 'Blade runner', vi attende per l'ennesima replica e per l'ennesimo successo di share nella trasmissione di una pellicola oramai immortale. La fine del Pianeta non deriva dallo Spazio profondo, dai 'marziani' della letteratura precedente e del cinema relativo, ma dall'attività stessa dell'uomo, il suo progresso come fonte di distruzione, schiavitù alle macchine, intelligenze androidi pronte a definirsi per sostituire quella umana nella conquista della terra. Compito difficile per un regista nel sottolineare un carattere così intenso, ma Ridley Scott ha dato il meglio di se e dal regista di 'Alien', 'Black Hawk Down - Black Hawk abbattuto', 'Le crociate - Kingdom of Heaven' o de 'Il gladiatore', la prova dietro le cineprese è stata esemplare. Tutto merito di Scott? In teoria sì, ma già quel cast così di alta qualità, attori outsider pronti a 'mangiarsi' nel tempo Hollywood, come il protagonista, Harrison Ford, Rutger Hauer, Deryl Hannah, Sean Young, Joanna Cassidy, nelle musiche del grande compositore 'Vangelis', il tema di 'Blade runner' entrò di prepotenza nelle colonne sonore di tutti i tempi, per Scott fu letteralmente più facile produrre il capolavoro. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BLADE RUNNER, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Nel futuro apocalittico, (siamo nel 2019) la società vive nella completa e distopica realtà nella quale droidi e macchine sono al fianco degli umani per servirli, obbedire, concedere comfort. Le automobili volano su autostrade celesti immaginarie, linee convenzionali sotto cieli plumbei, piovosi, cieli nei quali il sole sorge a volte e con timore, società nella quale l'idioma dominante è quello orientale, cinese, giapponese, una società non così inverosimile guardando le evoluzioni contemporanee. In quella Terra, a Los Angeles, un gruppo di droidi evoluti da 'customizzazioni' di laboratorio, ha disertato dalla propria base e comunità d'appartenenza, per ricercare la propria indipendenza, un futuro nel quale vivere i sentimenti umani che iniziano a provare. Un aspetto pericoloso che va fermato, ma sussiste un problema non da poco, i replicanti hanno in tutto e per tutto l'aspetto di umani veri, cloni anche epidermici, organici, di uomini e donne, in grado di provare alcuni sentimenti, primitivi e irrazionali ma sentimenti, di nascondersi tra la gente, addestrati a combattere e in grado di difendersi con grande forza. In questa società così difficile, per l'agente Rick Deckard, un cacciatore di taglie apocalittico, il compito sarà arduo, così come sarà arduo accettare quella società, vincere le tentazioni di amori impossibili con donne simili alle vere donne ma dal cuore droide.

