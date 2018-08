Belen Rodriguez, nudo integrale su Instagram / Foto: la showgirl scatena il web tra critiche e complimenti

Belen Rodriguez infiamma il web ancora una volta. La showgirl argentina ha postato una foto di nudo integrale su Instagram, scatenando critiche e apprezzamenti

25 agosto 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez (Instagram)

È ancora lei la regina del gossip: Belen Rodriguez infiamma il web ancora una volta. La showgirl argentina, nelle ultime ore, ha postato su Instagram una foto che la ritrae nuda. Chiariamo: tutto è opportunamente coperto da braccia e un inquadratura ad hoc, ma la Rodriguez ha deciso di posare senza indossare alcun indumento. Occhi chiusi, volto rivolto verso l'altro e appoggiato al muro così come tutto il corpo. L'argentina siede su quello che sembra essere uno scalino su uno sfondo totalmente bianco che fa risaltare il suo corpo abbronzato. Capelli sciolti ed espressione sensuale quella di Belen, che con questo scatto ha immediatamente raccolto migliaia di like. Altrettanti sono però i commenti dei follower che, come sempre, si dividono tra critiche e apprezzamenti.

I COMMENTI DEL WEB

In circa dodici ore, la foto pubblicata su Instagram da Belen Rodriguez ha raccolto oltre il mezzo milione di like. E tra i commenti positivi, leggiamo: "Bella dalla punta dei capelli fino alle dita dei piedi", e ancora c'è chi per lei risponde alle critiche: "Lo sapete perché questa donna continua a mettere le sue bellissime foto su instagram, perché è una donna forte ed INTELLIGENTE! L'unica cosa che avete voi poveracci è l'invidia che vi mangia l'anima." C'è però chi le ricorda che è mamma e trova inadatte queste foto: "Basta sappiamo che sei bella, pero' cosi non pensi tuo figlio si sta facendo grande .E poi a scuola I amichetti possono dire cose male di te che stai sempre cosi" scrive un'utente.

Piel• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Ago 24, 2018 at 12:36 PDT

© Riproduzione Riservata.