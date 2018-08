C'era una volta il west/ Il capolavoro di Sergio Leone in onda su Rai 3 (oggi, 25 agosto 2018)

Su Rai 3 va in onda C'era una volta il west capolavoro diretto dal maestro Sergio Leone e con le musiche di Ennio Morricone. Nel cast anche la splendida Claudia Cardinale. (oggi, 25 agosto)

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

C'era una volta il west, Rai 3

Con 'C'era una volta il West' il 25 agosto 2018 alle ore 21,05 sulle frequenze digitali di Rai 3, lo sguardo di Claudia Cardinale si aprirà di nuovo sulle praterie della vecchia America, le note di Morricone ancora una volta diverranno motivo di grande commozione e dietro quel palcoscenico in apertura che si apre sulla polvere dei pistoleri, delle ferrovie in costruzione, della bella protagonista e di un cast stellare, , per l'ennesima volta, porterà il cinema immortale nelle vostre case. Prodotto nel 1968 da Paramount Pictures, il film forse più amato in assoluto nel genere 'spaghetti western', che in questo caso è altamente riduttivo nei confronti di un capolavoro immortale nelle cineteche di tutto il mondo, fu diretto dal grande Sergio leone, colui che di un genere quasi da cinema di serie 'B', ha reso scuola cinematografica di alto livello, seminale in tutto il mondo. Un'armonica suona straziante con note lunghe e drammatiche per tutto il corso del film: chi è quel ragazzo che tra le labbra riceve uno strumento così tipico del vecchio West? Chi invece è sulle spalle del ragazzo nei ripetuti flashback della vita di un messicano straccione di giovane età che cercherà vendetta tra le polverose strade del West? Quel ragazzo diverrà l'enigmatico protagonista e quell'armonica è parte di una delle colonne sonore più belle in assoluto di Ennio Morricone.

C'ERA UNA VOLTA IL WEST, LA TRAMA DEL FILM

Jill McBain sta per recarsi nella polverosa cittadina di Flagstone: nelle sue praterie, nel terreno di Sweetwater, la attende la sua famiglia, una famiglia ereditata avendo sposato a New Orleans il padre di due bambini, uomo vedovo che s'innamorò proprio di Jill, una prostituta ma con valori e forza che ne mostreranno il carattere e la sposò. Un sicario ammazza tutta la famiglia prima dell'arrvio alla fattoria di Jill: il mandante è Frank, uomo senza scrupoli che vuole entrare nel business delle ferrovie in costruzione nel West. Jill arriva e trova tutti morti: la donna al'inizio decide di lasciare tutto, di vendere a Frank ma il suo cuore non è quello di una prostituta senza scrupoli e la sua anima vuole giustizia, quindi decide di rimanere aiutata anche da Cheyenne, pistolero losco ma con il suo codice d'onore. Nel frattempo un uomo a cavallo arriva in zona suonando la sua armonica: il cappello lascia intravedere due occhi di ghiaccio, il mistero si rivelerà solo nel finale per un duello classico, lungo, appagante, meraviglioso.

© Riproduzione Riservata.