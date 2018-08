Fedez e Chiara Ferragni/ Continuano le vacanze ad un passo dalle nozze: tra Luis Sal e la lista nozze solidale

Manca esattamente una settimana al matrimonio del secolo. Sabato 1 settembre 2018, Chiara Ferragni e Federico Lucia diventeranno ufficialmente marito e moglie in quel di Noto, in Sicilia. La coppia più amata ed invidiata dello showbiz italiano, continua a far parlare di sé anche perché condivide appieno la sua vita tramite social network. Di recente, ogni fotografia postata ed ogni video condiviso, viene messo sotto esame dagli haters avidi di “fare la morale”. Come ben sapete in questi ultimi tempi, si è parlato anche dei litigi che hanno coinvolto il rapper milanese. Ed infatti Fedez, pare essere famoso per avere un caratterino niente male. Dopo avere litigato con Rovazzi, pare avere rotto i ponti anche con J-Ax, suo collega ed ex socio (adesso la NewTopia è interamente nelle mani di Federico). Ed intanto, se il buon Rovazzi si è messo da parte, un altro youtuber ha conquistato il “cuore” del neo sposo dell’imprenditrice digitale.

A rimescolare le carte in tavola ci ha pensato Luis Sal. Il giovane youtuber è entrato nelle grazie di Fedez e Chiara Ferragni, tanto da essere presente durante le loro vacanze estive prima del matrimonio. Il vero nome del creator dovrebbe essere Sergio Lerme (anche se non vi è certezza) e si sta facendo strada sul “tubo” con dei video nonsense dove a volte compare anche il rapper milanese in qualità di guest star. Ed intanto, Fedez e la sua fidanzata, si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza ad Ibiza. In questi giorni la coppia ha anche ricevuto la visita di Francesca, sorella maggiore di Chiara che le farà da testimone insieme a Valentina, la più piccola di casa Ferragni. La coppia in attesa del matrimonio, ha lanciato su internet anche la lista di nozze solidale, invitando i follower a proporre delle cause tra le quali potere scegliere una volta raccolta la cifra base di 50mila euro. Attualmente la raccolta non sta andando proprio benissimo ma ancora manca una settimana e sicuramente, i ritardatari si faranno vivi con delle somme niente male.

