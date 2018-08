Hollywood Reporter contro Festival di Venezia/ "Maschilismo tossico": la replica di Barbera

Hollywood Reporter contro il Festival di Venezia: il noto sito americano si scaglia contro la Biennale del Cinema. Tra quattro giorni, il prossimo 29 agosto 2018, prenderà il via al Lido Venezia 75, il festival d’arte cinematografica più importante in Italia, se non in Europa, ma è scoppiata la polemica legata alla scarsità di registe donne presenti in concorso. Dei 21 titoli selezionati per il concorso principale, solo uno è firmato da una regista donna (The Nightingale di Jennifer Kent, ndr). E Hollywood Reporter si è scagliato contro il Festival: “gli organizzatori insistono sul fatto che la parità di genere non è una loro responsabilità, ma il problema riguarda un aspetto più ampio del vecchio modo di pensare italiano”. E ancora: “Venezia 75 rappresenta la cultura italica condita di maschilismo tossico”.

LA REPLICA DI ALBERTO BARBERA

Il duro attacco dell'Hollywood Reporter non è passato inosservato ed è giunta l'immediata replica del direttore della Mostra Alberto Barbera. Ecco il suo commento su Twitter: "Secondo Hollywood Reporter sarei un rappresentante della cultura italica condita di maschilismo tossico, perché ignoro il talento femminile avendo scelto per #Venezia75 film di registi uomini in base al nome e non alla loro qualità. Non so se ridere o piangere...". Sui social network è partita la rivolta: tutti dalla parte di Alberto Barbera e del Festival di Venezia. Sulla questione era già intervenuto Paolo Baratta, che aveva sottolineato: "Bisogna fare in modo che le donne abbiano gli strumenti e le opportunità per fare film". Nonostante ciò, torna di moda la polemica: ricordiamo che già la scorsa settimana è stata pubblicata sul quotidiano francese Le Figaro una lettera che accusava il direttore della rassegna di sessismo.

Secondo Hollywood Reporter sarei un rappresentante della cultura italica condita di maschilismo tossico, perché ignoro il talento femminile avendo scelto per #Venezia75 film di registi uomini in base al nome e non alla loro qualità. Non so se ridere o piangere.. — Alberto Barbera (@AlbertoBarbera2) 25 agosto 2018

