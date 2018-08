I DELITTI DEL BARLUME-LA TOMBOLA DEI TROIAI/ Su TV8 il film con Filippo Timi (oggi, 25 agosto 2018)

I delitti del BarLume - La tombola dei troiai, il film in onda su TV8 oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Filippo Timi e Maurizio Benvenuti, alla regia Roan Johnson. Il dettaglio.

25 agosto 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco in prima serata su TV8

NEL CAST FILIPPO TIMI

I delitti del BarLume - La tombola dei troiai, il film in onda su TV8 oggi, sabato 25 agosto 2018 alle ore 21,15. In un clima quasi in stile Agatha Christie, ma intriso di goliardia toscana, di irriverente gusto dello scherzo e del pettegolezzo paesano chiantigiano o fiorentino, 'I delitti del BarLume' è una serie televisiva composta da piccoli film che ruotano attorno alla figura di Massimo Viviani, barista del BarLume con l'occhio ideale per cogliere dettagli di crimini di paese. I delitti del BarLume - La tombola dei troiai' è l'episodio d'apertura della seconda delle cinque stagioni sin'ora trasmesse sui circuiti televisivi. La regia di questo episodio vede la presenza del cineasta londinese Roan Johnson, il quale diresse anche l'episodio della stessa serie 'La briscola in cinque'. Nel cast de 'I racconti del BarLume', la parte principale del barista Massimo Viviani, è affidata all'attore Filippo Timi che tra cinema e teatro è interprete di piece e copioni diretti dai migliori registi contemporanei. Nel cast troviamo anche l'irriverente, ex Giancattivo, Maurizio Benvenuti, uno degli avventori del goliardico Bar toscano. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

I DELITTI DEL BARLUME - A TOMBOLA DEI TROIAI, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Massimo Viviani è in lutto, il titolare del BarLume sta accompagnando lo zio defunto nel suo ultimo viaggio verso la tomba ma nemmeno in quel momento in cui l'uomo dovrebbe essere in raccoglimento, la pace concede alla comunità del borghetto toscano un meritato rito funebre. Un urlo improvviso scuote il paese, il corteo funebre si ferma terrorizzato ed agghiacciato, cosa è successo nelle viuzze non lontane dal luogo del funerale? Il farmacista è stato ucciso, un uomo mite e tranquillo, improvvisamente assassinato senza presunti motivi. Le indagini si spostano immediatamente nel quartier generale della C.S.I. locale, il BarLume dove i vecchietti, campioni infaticabili di pettegolezzi e ipotesi sull'assassino, in stile perfetto Miss Marple decretano la prima sentenza, è stato Emo, il padre dell'ex moglie del loro barista prediletto. Si sa, il paese è piccolo e la calunnia soffia come un venticello e le prime impressioni portano davvero i sospetti sull'ex suocero di Massimo ma la verità è diversa e il barista la rivelerà fotogramma dopo fotogramma, con il classico stile sornione e qualche buona impennata di suspense nella trama. Le indagini ora si spostano al comando di polizia, il detective Fuso inizia la sua forsennata caccia all'assassino, il barista, parallelamente, sviluppa il caso con la sua classica intuitività ma sarà preso tra due fuochi, la sua bella banconista, Tiziana, e l'altrettanto bella Vittoria Fusco.

