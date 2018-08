I PINGUINI DI MR. POPPER/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey (oggi, 25 agosto 2018)

I pinguini di Mr. Popper, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lanbury, alla regia Mark Waters. Il dettaglio della trama.

25 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE ANGELA LANBURY

I pinguini di Mr. Popper, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 25 agosto 2018 alle ore 23,40. Una commedia divertente e scanzonata del 2011 la quale vede il volto malleabile e fregoliano di Jim Carrey. Produzione made in USA con cast altrettanto americano, il film è frutto della co-produzione 20th Century Fox, Dune Entertainment e Davis Entertainment, due case minori ed una top-production per un film diretto da Mark Waters, un regista magari non troppo conosciuto ma che nel genere avventura comica e brillante ha lasciato un'ottima impronta. Ne 'I pinguini di Mr. Popper' l'attore protagonista, è quindi Jim Carrey, in un film che si pone al centro della sua filmografia tra pellicole come 'A Christmas Carol' di Robert Zemeckis, un omaggio alla letteratura classica di Dockens e del suo celeberrimo 'Canto di Natale', pellicola uscita nel 2009, mentre, un paio di anni dopo il nostro film, Carrey si proponeva nel ruolo dell'illusionista con 'The Incredible Burt Wonderstone', un film amato ma non troppo capito dal pubblico. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

I PINGUINI DI MR. POPPER, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Tom Popper è un ragazzino della New York degli anni '70 nella quale è ancora ammesso sognare. Il padre, nei suoi ricordi infantili, è un grande viaggiatore e il piccolo Tom sogna mete esotiche e avventure incredibili proprio come il padre. Del padre non ha più tracce ed una volta cresciuto, sposato e padre di due figli, riceve in dono ereditario proprio dal padre deceduto al Polo, una cassa contenente cinque pinguini di Papua, i cui nomi sono Capitano, Urlacchia, Tontino, Amoroso, Mordicchia e Puzzoso. Nella vita ha avuto comunque successo e la sua voglia di sfondare, grazie ad un piccolo tesoro accantonato negli anni, è quello di acquistare il celebre ristorante Tavern of the Green proprio nel cuore di Central Park. Nel frattempo sta meditando il modo di sbarazzarsi dei pinguini, non li sopporta e non li vuole con se nonostante i suoi due figli stravedano per loro. Il direttore dello zoo della Grande Mela li vuole e Tom decide proprio per la vendita allo zoo, ma ciò procura dispiacere e delusione nel resto della sua famiglia che si era affezionata al piccolo gruppo buffo di pinguini irriverenti ma dolcissimi. Tornerà quindi a controllare la cassa con la quale l'eredità è arrivata, all'intenro una lettera del padre che gli chiede di amare i pinguini così come ama la sua famiglia, lettera che mette Tom di fronte al suo atto poco convenzionale e lo convince a riprenderli con se. Ma il quintetto è stato diviso in tre zoo di tre diverse città, Tom dovrà quindi iniziare, finalmente, un'avventura di ricerca degna del padre.

